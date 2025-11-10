Финансовые последствия: чем может обернуться просрочка платежа по имущественному налогу

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Экономика

Несвоевременная уплата имущественного налога может привести к пеням, штрафам и даже процедуре банкротства. Об этом в беседе с Pravda.Ru предупредил налоговый консультант, кандидат экономических наук Евгений Сивков.

Бизнесмен считает налоги
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Бизнесмен считает налоги

Ранее представители Федеральной налоговой службы напомнили гражданам России о необходимости заплатить имущественные налоги. Физлицам осталось три недели до окончания срока уплаты — последний день подачи платежей приходится на 1 декабря текущего года.

Сивков разъяснил, что после получения требования ФНС у налогоплательщика есть два пути: согласиться с суммой и погасить долг в бесспорном порядке либо оспорить начисления в суде. При этом любая просрочка платежа ведет к начислению пеней и штрафа, размер которого может достигать 40% от суммы долга.

"После направления требования об оплате, при отсутствии возражений со стороны плательщика взыскание проводится без суда. Если дело доходит до судебного разбирательства и задолженность остается непогашенной, инициируется процедура банкротства с последующей реализацией имущества. При этом финансовые санкции продолжают начисляться", — объяснил он.

Эксперт отметил, что налог на имущество включает оплату за дома, гаражи, квартиры и другие объекты жилой недвижимости. По его словам, уведомление от налоговой службы содержит полную информацию о начислениях, и важно сверить все данные, чтобы избежать ошибок. 

"В уведомлении указываются налог на землю, транспортный налог и налог на имущество. Все три платежа приходят в одной квитанции и должны быть внесены до 1 декабря. Лучше проверить суммы заранее и оплатить вовремя, чтобы не столкнуться с серьезными последствиями", — заключил Сивков.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
