Бизнес в красной зоне: почему владелец магазина в Глазго боится каждого нового дня

Экономика

Мохаммад Шейх, собственник магазина News Plus, расположенного в Глазго (Шотландия), заявляет о систематических кражах, с которыми сталкивается его предприятие практически ежедневно, начиная с открытия в ноябре прошлого года.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Грабитель

Проблема не ограничивается только хищением товаров. Сотрудники магазина также подвергаются физическим нападениям, что зафиксировано камерами видеонаблюдения.

Эпизоды насилия и вандализма

На одной из записей видно, как посетитель в красной одежде силой отталкивает одного из работников. В другом инциденте, мужчина с битой перелезает через прилавок, разрушая защитный экран и торговое оборудование. Ещё одно видео запечатлело группу хулиганов, учиняющую погром в магазине, разбрасывая продукцию с полок. В иных случаях молодые люди демонстративно крадут товары прямо на глазах у беспомощного владельца.

Бездействие полиции и финансовые потери

Несмотря на неоднократные обращения Мохаммада в полицию, он утверждает, что правоохранительные органы не предпринимают никаких действий для задержания преступников или предотвращения дальнейших атак на его бизнес. Из-за постоянных краж и актов вандализма, Шейх понёс убытки в размере около 25 тысяч долларов с момента открытия магазина и испытывает серьёзные сомнения относительно дальнейшей жизнеспособности своего бизнеса, сообщает РГ со ссылкой на Daily Mail.

Отчаяние владельца

Мохаммад, имеющий опыт работы с магазинами в Глазго более 20 лет, признаётся, что этот магазин стал для него самой большой проблемой в карьере.

"Я всё время нахожусь в стрессе, потому что бизнес приносит убытки, мои сотрудники не чувствуют себя в безопасности на работе", — говорит мужчина.