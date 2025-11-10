Москва вызывает на ковёр: неработающие граждане попали под прицел налоговой

1:33 Your browser does not support the audio element. Экономика

В Москве ожидается рост количества официально трудоустроенных граждан и самозанятых после проверки доходов неработающих жителей столицы. Такое мнение высказала Залина Казова, кандидат экономических наук и преподаватель Института международных экономических связей.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Женщина с графиком, калькулятором

Поверка доходов неработающих москвичей

6 ноября стало известно о начале проверок доходов неработающих москвичей. Глава управления Федеральной налоговой службы по Москве Марина Третьякова сообщила о запуске выборочных проверок трудоспособных граждан, которые формально нигде не трудятся, не декларируют свои доходы и не уплачивают налоги.

Последствия фискальных проверок

По словам Казовой, основным результатом таких проверок может стать увеличение числа официально трудоустроенных и самозанятых. Это, в свою очередь, укрепит доходную устойчивость бюджета. Москвичи, которые окажутся в ситуации неисполнения налоговых обязательств, обязаны будут погасить задолженности по скрытым доходам, легализовать свою деятельность и получить статус официально трудоустроенного, сообщает Газета.Ru.

Направление реформ налогообложения

Казова отметила, что новации в налоговой системе направлены на большую прозрачность и справедливость, а также на повышение ответственности участников экономических отношений. Реформа налогообложения демонстрирует решимость государства в перестройке налоговой системы.