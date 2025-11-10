Жилищный сюрприз из прошлого: россиян ждёт повторение коммунального кошмара 2000-х

1:32 Your browser does not support the audio element. Экономика

По мнению Михаила Хачатуряна, доцента кафедры стратегического и инновационного развития Финансового университета, даже в случае приостановки множества строительных проектов дефицит жилой недвижимости в России не предвидится. Однако, по словам эксперта, возможны иные негативные последствия.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Подмосковные новостройки на закате

На сегодняшний день, как отмечает Хачатурян, на рынке недвижимости скопилось около 300 тысяч квадратных метров нереализованного жилья. Данный объем, по его оценке, более чем достаточен для удовлетворения текущего спроса, который, вероятнее всего, не будет значительным.

Риски для будущих владельцев

Проблемы могут возникнуть из-за простоя пустующих зданий, поскольку со временем происходит естественный износ. С этим, вероятно, столкнутся будущие собственники. Им же, с большой долей вероятности, придется оплатить коммунальные услуги за период, когда квартиры находились в собственности застройщика.

Хачатурян напоминает, что подобная ситуация наблюдалась в России в середине и конце 2000-х годов. Тогда покупатели жилья получали крупные счета за коммунальные услуги, связанные с только что приобретенными квартирами.

Прогнозы по ценам на жильё

Эксперт не ожидает существенного увеличения стоимости жилья, так как в условиях стабильно низких объемов продаж это приведет к еще большим трудностям для застройщиков в процессе реализации объектов, пишет "Прайм".