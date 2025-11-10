Достигнута новая высота: социальная пенсия в России выросла

По информации, предоставленной Социальным фондом, в России социальная пенсия в среднем превысила 15,5 тысяч рублей ежемесячно к 1 октября 2025 года.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use Рубль монетой

Средний размер социальной выплаты в России на указанную дату достиг 15 514,11 рубля в месяц. В начале текущего года этот показатель был зафиксирован на уровне 13 511,95 рубля.

Размер социальной пенсии для работающих пенсионеров в среднем составляет 11 705,66 рубля, в то время как неработающие пенсионеры получают в среднем 15 814,26 рубля, пишет РИА Новости.

По сведениям Социального фонда России, актуальным на 8 ноября, среднестатистическая пенсия по старости в РФ на 1 октября текущего года достигла почти 25 200 рублей. У трудоустроенных пенсионеров средний размер выплат по старости равен 22 378 рублям и 72 копейкам.