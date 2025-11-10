Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Трюк из ресторанов Праги: как за ночь превратить жёсткое мясо в сочное филе
Археологи нашли место Армагеддона: древние ритуалы указывают на поле финальной битвы добра и зла
Пляж, под которым спал Рим: на Майорке нашли корабль с сокровищами древних торговцев
Осенний листопад в горшках: какие ошибки забирают листья у комнатных растений первыми
Купили китайца — и забыли дорогу в автосервис: рейтинг долгоживущих моделей 2025 года
Подводные солдаты: тайная армия природы, распознающая опасность за километры — живые сенсоры океана
Номеров больше, чем палаток у моря: глэмпинг-рывок Дагестана меняет правила отдыха на Кавказе
Вы можете выглядеть как после отпуска — без фильтров и усилий: формула сияния в 10 минут
Пыльная гостевая ожила: из забытой комнаты — в пространство для творчества и покоя

Скрытые доходы под лупой: Минтруд готовится к тотальной проверке нуждающихся

1:55
Экономика

В 2027 году Министерство труда планирует внедрить систему оценки нуждаемости российских семей, основанную на модели, применяемой правительством Москвы.

заработная плата
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
заработная плата

В рамках пилотного проекта, намеченного на следующий год в трех регионах России, министерство будет анализировать не только доходы, но и все поступления на банковские счета домохозяйств.

Борьба с теневыми доходами

Основная задача данного подхода — выявление граждан, получающих неофициальные доходы, что, вероятно, приведёт к увеличению числа отказов в предоставлении пособий. Согласно данным Высшей школы экономики, в настоящее время отказы составляют до 40%.

Пилотный проект и анализ банковских операций

Минтруд предлагает протестировать новый механизм оценки нуждаемости семей, претендующих на пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка. Пособие предназначено для семей с доходом ниже прожиточного минимума и объединяет ряд выплат для семей с детьми. Министерство планирует анализировать оборот средств на счетах совместно с ФНС, Минцифры, Банком России и кредитными организациями.

Критерии отказа в пособии

Если годовая сумма поступлений на счета превышает официальный доход семьи более чем на 200%, в предоставлении пособия будет отказано. При расчете учитываются зарплаты, пенсии, стипендии, алименты и другие выплаты. При этом не учитываются переводы между членами семьи, кредиты, налоговые вычеты и доходы от продажи имущества.

Этапы реализации пилотного проекта

В 2026 году эксперимент пройдет в Московской области, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах и будет разделён на три этапа, согласно "Ъ".

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Антарктида замерзла навсегда: откуда берётся снег в месте, где небо никогда не плачет дождём
Наука и техника
Антарктида замерзла навсегда: откуда берётся снег в месте, где небо никогда не плачет дождём
Забытая вещь из шкафа снова диктует стиль: мода делает шаг назад, чтобы удивить
Красота и стиль
Забытая вещь из шкафа снова диктует стиль: мода делает шаг назад, чтобы удивить
Ботинки 60-х снова в моде: элегантность прошлого возвращается, превращая зиму 2026 в эпоху стиля
Красота и стиль
Ботинки 60-х снова в моде: элегантность прошлого возвращается, превращая зиму 2026 в эпоху стиля
Популярное
Новый зимний хит 2025 года: эти шапки из 90-х возвращаются и делают бини прошлым сезоном

Пушистые шапки из 90-х возвращаются и обещают стать главным трендом зимы 2025 — почему именно они заменят привычные бини.

Новый зимний хит 2025 года: эти шапки из 90-х возвращаются и делают бини прошлым сезоном
Если собаки постоянно идут за вами — это знак: причина проста, но говорит о вас многое
Если собаки постоянно идут за вами — это знак: причина проста, но говорит о вас многое
Попрощайтесь с возрастными руками: ночной уход, который омолаживает кожу пока вы спите
Преданы, как собаки: эти породы кошек созданы для тех, кто ищет в питомце настоящего друга
К чему идет запрет шенгена: от мультивиз до россиян вне закона в ЕС Олег Володин Антиукраинский курс Чехии после выборов в парламент набирает ход Любовь Степушова Икарус: как исчезнувший автобусный гигант потерял своё великолепие Сергей Милешкин
Ягодицы как пружины, колени под защитой: программа, которая сушит жир и накачивает выносливость
Оно выглядело как водоросли, пока не пошевелилось: древнее существо пробудилось у Комодо
Золотой хвост вместо пепла: комета K1 Atlas пережила солнечный ад и манит взглядами перед рассветом
Золотой хвост вместо пепла: комета K1 Atlas пережила солнечный ад и манит взглядами перед рассветом
Последние материалы
На кухне и в ванной — революция: натуральный порошок вытеснил уксус из дома
Пышные, эластичные, сочные: вареники с творогом на заварном тесте, которые захочется готовить снова
Тихий голос, страшная власть: почему триллер Голосовой помощник бьёт по нервам сильнее Пилы
Скорость этих животных шокирует: кто на самом деле занимает первое место среди самых быстрых существ
Сидячий день тихо превращает тело в склад проблем: чем такая жизнь грозит здоровью
Трансграничный шопинг набирает обороты: почему Турция едет в Грецию за продуктами
Вы можете выглядеть стильно, даже если мода снова изменилась — вот как
Необъяснимо, но факт: что скрывают аномальные радиосигналы в Антарктиде
Силовые тренировки после 50 — это вопрос не рельефа, а хороших костей и метаболизма: новая формула фитнеса
Царапина, скол, вмятина — и это не ДТП: что делать, если машина пострадала не на дороге, а на мойке
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.