Скрытые доходы под лупой: Минтруд готовится к тотальной проверке нуждающихся

В 2027 году Министерство труда планирует внедрить систему оценки нуждаемости российских семей, основанную на модели, применяемой правительством Москвы.
В рамках пилотного проекта, намеченного на следующий год в трех регионах России, министерство будет анализировать не только доходы, но и все поступления на банковские счета домохозяйств.
Основная задача данного подхода — выявление граждан, получающих неофициальные доходы, что, вероятно, приведёт к увеличению числа отказов в предоставлении пособий. Согласно данным Высшей школы экономики, в настоящее время отказы составляют до 40%.
Минтруд предлагает протестировать новый механизм оценки нуждаемости семей, претендующих на пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка. Пособие предназначено для семей с доходом ниже прожиточного минимума и объединяет ряд выплат для семей с детьми. Министерство планирует анализировать оборот средств на счетах совместно с ФНС, Минцифры, Банком России и кредитными организациями.
Если годовая сумма поступлений на счета превышает официальный доход семьи более чем на 200%, в предоставлении пособия будет отказано. При расчете учитываются зарплаты, пенсии, стипендии, алименты и другие выплаты. При этом не учитываются переводы между членами семьи, кредиты, налоговые вычеты и доходы от продажи имущества.
В 2026 году эксперимент пройдет в Московской области, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах и будет разделён на три этапа, согласно "Ъ".
