Трансграничный шопинг набирает обороты: почему Турция едет в Грецию за продуктами

Экономика

В условиях стремительного роста цен на продукты питания в Турции и укрепления лиры, трансграничная розничная торговля становится все более популярной. Греция превратилась в привлекательную альтернативу для турецких покупателей, ищущих более выгодные предложения на повседневные товары.

Фото: commons.wikimedia.org by Malakwal City, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Овощи

По данным статистики, 6% турок, пересекших границу с Грецией в первые девять месяцев текущего года, делали покупки. Это самый высокий показатель с 2012 года.

"Турецкое вторжение" в греческие супермаркеты

"Турки заполонили Александруполис", — шутят местные жители.

В магазинах можно встретить сотни покупателей из Турции, которые после покупок обсуждают свои приобретения. Многие делятся своими впечатлениями в социальных сетях, демонстрируя цены и магазины, привлекая тысячи просмотров.

Почему в Греции дешевле

Беглый взгляд на полки супермаркетов ясно показывает разницу в ценах. В Lidl в Александруполисе многие товары стоят значительно дешевле, чем в турецком CarrefourSA. Например, килограмм говяжьего фарша в Греции стоит 9,36 евро, а в Турции — 12,10 евро.

Смена тренда: от греков в Турцию к туркам в Грецию

Несколько лет назад греки приезжали в Турцию за более дешёвыми продуктами и одеждой. Однако с середины 2023 года, после назначения Мехмета Шимшека министром финансов и возвращения к традиционной экономической политике, ситуация начала меняться. Укрепление лиры и снижение продовольственной инфляции сделали Грецию более привлекательной для турецких покупателей.

Продовольственная инфляция в Турции остаётся проблемой

Несмотря на замедление инфляции, цены на продукты в Турции продолжают расти. По данным TurkStat, стоимость продуктовой корзины и безалкогольных напитков выросла на 144% с момента вступления Шимшека в должность. Ожидается, что инфляция в стране превысит 30% в текущем году и снизится почти вдвое к концу 2026 года, сообщает Bloomberg.