Заплатите и спите спокойно: всё, что нужно знать о налоговых уведомлениях до 1 декабря

Владельцам земельных участков, недвижимости и транспортных средств в России следует помнить о приближающемся 1 декабря — дате окончания срока уплаты имущественных налогов. У них осталось всего три недели, чтобы выполнить свои налоговые обязательства.

Способы получения налоговых уведомлений

Федеральная налоговая служба (ФНС) активно использует электронные каналы для информирования налогоплательщиков. Уведомления доступны в мобильном приложении "Налоги физлиц", на портале "Госуслуг" и на официальном сайте ФНС. Однако часть граждан по-прежнему получает уведомления в традиционном бумажном формате по почте.

Что содержится в налоговом уведомлении

В уведомлении представлена информация о начисленных налогах за 2024 год, включая транспортный налог, земельный налог, налог на имущество физических лиц, а также налог на доходы физических лиц (НДФЛ) по доходам, с которых он не был удержан в прошлом году.

Например, если общий доход налогоплательщика превысил 5 миллионов рублей, но НДФЛ был уплачен только по ставке 13%, налоговая инспекция произведет доначисление налога по прогрессивной ставке на сумму превышения.

НДФЛ на доходы от банковских вкладов

В текущем году вкладчики банков уплачивают НДФЛ с доходов от вкладов, если общая сумма полученных процентов превысила 210 тысяч рублей за прошлый год. Налогом облагается только сумма превышения установленного лимита. Оплатить его также необходимо до 1 декабря, пишет РИА Новости.