Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Силовые тренировки после 50 — это вопрос не рельефа, а хороших костей и метаболизма: новая формула фитнеса
Царапина, скол, вмятина — и это не ДТП: что делать, если машина пострадала не на дороге, а на мойке
Три копейки, десять минут и никакой мороки — вот рецепт печенья, которому не нужен миксер
Разгадана тысячелетняя тайна: майя предсказывали солнечные затмения благодаря системе коррекций
Что кошка чувствует, когда вас нет? Ответы, которые могут удивить даже самых опытных владельцев
От сорняков до здоровья: 11 удивительных применений уксуса, которые должен знать каждый дачник
Выставочный образец — не выгода, а ловушка: скрытый износ, превращающий скидку в дорогой ремонт
Природные головоломки: места, которые не перестают удивлять учёных и путешественников
Посмотрите в зеркало: ваш оттенок губ выдаёт характер точнее любого теста личности

Заплатите и спите спокойно: всё, что нужно знать о налоговых уведомлениях до 1 декабря

1:44
Экономика

Владельцам земельных участков, недвижимости и транспортных средств в России следует помнить о приближающемся 1 декабря — дате окончания срока уплаты имущественных налогов. У них осталось всего три недели, чтобы выполнить свои налоговые обязательства.

Бизнесмен считает налоги
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Бизнесмен считает налоги

Способы получения налоговых уведомлений

Федеральная налоговая служба (ФНС) активно использует электронные каналы для информирования налогоплательщиков. Уведомления доступны в мобильном приложении "Налоги физлиц", на портале "Госуслуг" и на официальном сайте ФНС. Однако часть граждан по-прежнему получает уведомления в традиционном бумажном формате по почте.

Что содержится в налоговом уведомлении

В уведомлении представлена информация о начисленных налогах за 2024 год, включая транспортный налог, земельный налог, налог на имущество физических лиц, а также налог на доходы физических лиц (НДФЛ) по доходам, с которых он не был удержан в прошлом году.

Например, если общий доход налогоплательщика превысил 5 миллионов рублей, но НДФЛ был уплачен только по ставке 13%, налоговая инспекция произведет доначисление налога по прогрессивной ставке на сумму превышения.

НДФЛ на доходы от банковских вкладов

В текущем году вкладчики банков уплачивают НДФЛ с доходов от вкладов, если общая сумма полученных процентов превысила 210 тысяч рублей за прошлый год. Налогом облагается только сумма превышения установленного лимита. Оплатить его также необходимо до 1 декабря, пишет РИА Новости.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Ягодицы как пружины, колени под защитой: программа, которая сушит жир и накачивает выносливость
Новости спорта
Ягодицы как пружины, колени под защитой: программа, которая сушит жир и накачивает выносливость
Оно выглядело как водоросли, пока не пошевелилось: древнее существо пробудилось у Комодо
Домашние животные
Оно выглядело как водоросли, пока не пошевелилось: древнее существо пробудилось у Комодо
Китайцы больше не ржавеют: названы 9 кроссоверов из Поднебесной с самой прочной защитой кузова
Авто
Китайцы больше не ржавеют: названы 9 кроссоверов из Поднебесной с самой прочной защитой кузова
Популярное
Новый зимний хит 2025 года: эти шапки из 90-х возвращаются и делают бини прошлым сезоном

Пушистые шапки из 90-х возвращаются и обещают стать главным трендом зимы 2025 — почему именно они заменят привычные бини.

Новый зимний хит 2025 года: эти шапки из 90-х возвращаются и делают бини прошлым сезоном
Если собаки постоянно идут за вами — это знак: причина проста, но говорит о вас многое
Если собаки постоянно идут за вами — это знак: причина проста, но говорит о вас многое
Попрощайтесь с возрастными руками: ночной уход, который омолаживает кожу пока вы спите
Преданы, как собаки: эти породы кошек созданы для тех, кто ищет в питомце настоящего друга
К чему идет запрет шенгена: от мультивиз до россиян вне закона в ЕС Олег Володин Антиукраинский курс Чехии после выборов в парламент набирает ход Любовь Степушова Икарус: как исчезнувший автобусный гигант потерял своё великолепие Сергей Милешкин
Золотой хвост вместо пепла: комета K1 Atlas пережила солнечный ад и манит взглядами перед рассветом
Полный привод не всегда спасает: скрытые риски кроссоверов на скользких зимних дорогах
Ягодицы как пружины, колени под защитой: программа, которая сушит жир и накачивает выносливость
Ягодицы как пружины, колени под защитой: программа, которая сушит жир и накачивает выносливость
Последние материалы
Силовые тренировки после 50 — это вопрос не рельефа, а хороших костей и метаболизма: новая формула фитнеса
Царапина, скол, вмятина — и это не ДТП: что делать, если машина пострадала не на дороге, а на мойке
Три копейки, десять минут и никакой мороки — вот рецепт печенья, которому не нужен миксер
Разгадана тысячелетняя тайна: майя предсказывали солнечные затмения благодаря системе коррекций
Что кошка чувствует, когда вас нет? Ответы, которые могут удивить даже самых опытных владельцев
Заплатите и спите спокойно: всё, что нужно знать о налоговых уведомлениях до 1 декабря
От сорняков до здоровья: 11 удивительных применений уксуса, которые должен знать каждый дачник
Выставочный образец — не выгода, а ловушка: скрытый износ, превращающий скидку в дорогой ремонт
Природные головоломки: места, которые не перестают удивлять учёных и путешественников
Посмотрите в зеркало: ваш оттенок губ выдаёт характер точнее любого теста личности
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.