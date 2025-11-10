180 дней свободы: как Россия и Казахстан упростят работу грузоперевозчикам

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:29
Экономика

Казахстанские компании, занимающиеся грузовыми перевозками, могут вновь получить возможность находиться в России без оформления регистрации до полугода.

Автовоз
Фото: commons.wikimedia.org by Pas de renseignement, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Автовоз

Предварительная договоренность об этом была достигнута в ходе заседания межправительственной комиссии по сотрудничеству между Казахстаном и Россией. Информацию предоставила пресс-служба премьер-министра Казахстана.

Российская сторона готова к диалогу

В связи с изменениями в российском законодательстве, с начала 2025 года срок допустимого пребывания иностранных граждан на территории РФ без регистрации был уменьшен вдвое, с 180 до 90 дней в течение года.

Эта ситуация усложнила работу казахстанских водителей, занятых в международных перевозках, для которых часто требуется более длительное пребывание в России. В сообщении пресс-службы отмечается, что Россия выразила готовность оперативно рассмотреть возможность возврата прежних условий, позволяющих водителям из Казахстана находиться в стране до 180 дней.

Работа над формализацией соглашения

Новые правила, действующие с начала текущего года, создали определённые трудности для казахстанских транспортных компаний, чья деятельность связана с продолжительным нахождением в РФ. На данный момент обе стороны активно занимаются юридическим оформлением достигнутых договоренностей, пишет РГ.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
