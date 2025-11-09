Уволились, потом вернулись: 38% сотрудников сделали это — вот почему

Возврат сотрудников на прежнее место работы после увольнения — явление достаточно распространённое.

К такому заключению пришли аналитики платформы Calltouch, специализирующейся на поддержке развития бизнеса. В рамках октябрьского исследования они провели опрос среди 1823 человек, включивший 1018 работников и кандидатов на вакансии, а также 805 представителей компаний.

Статистика по "возвращенцам"

Полученные данные свидетельствуют о том, что 38% опрошенных имеют опыт возвращения к бывшему работодателю, а 45% знают подобных коллег. Примечательно, что среди руководящего состава также встречаются "возвращенцы": треть из них призналась, что после увольнения вновь вошли в штат компании.

Почему вернулись

Среди персонала преобладает мнение, что основной причиной возвращения является неудачный поиск более привлекательной работы (49%) или сложности в ведении собственного дела или фриланса (9%). По мнению 17% респондентов, людей привлекает привычная и комфортная обстановка.

Каждый десятый считает, что стимулом для возвращения являются новые проекты в организации. Еще 9% отмечают важность условий и графика работы: возможность удаленной работы может стать причиной возвращения специалистов. Около 4% полагают, что бывшие сотрудники просто соскучились по коллегам и команде. Лишь 2% респондентов затруднились назвать причины возвращения на прежнее место, пишут "Ведомости".