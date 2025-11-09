Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Тайна, ставшая семейным счастьем: Валерия Гай Германика поделилась тем, что долго скрывала
Вы можете проснуться с сияющей кожей — если перед сном сделаете всего одну вещь
180 дней свободы: как Россия и Казахстан упростят работу грузоперевозчикам
Тайное оружие дачников: соль, которая помогает побеждать вредителей и улучшать урожай
Морщины разглаживаются, суставы не скрипят: копеечный продукт заменяет дорогие БАДы с коллагеном
Природа дала им больше: как животные видят, слышат и чувствуют то, что нам недоступно
Хотели послушную собаку, а получили невротика: как неправильное наказание ломает психику питомца
До сих пор корю себя за её слёзы: в чём Юрий Николаев был виноват перед женщиной всей своей жизни
Сколько стоит попасть в рай? Жизнь вдали от цивилизации на Кауаи

Уволились, потом вернулись: 38% сотрудников сделали это — вот почему

1:42
Экономика

Возврат сотрудников на прежнее место работы после увольнения — явление достаточно распространённое.

Офис с видом на закат
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Офис с видом на закат

К такому заключению пришли аналитики платформы Calltouch, специализирующейся на поддержке развития бизнеса. В рамках октябрьского исследования они провели опрос среди 1823 человек, включивший 1018 работников и кандидатов на вакансии, а также 805 представителей компаний.

Статистика по "возвращенцам"

Полученные данные свидетельствуют о том, что 38% опрошенных имеют опыт возвращения к бывшему работодателю, а 45% знают подобных коллег. Примечательно, что среди руководящего состава также встречаются "возвращенцы": треть из них призналась, что после увольнения вновь вошли в штат компании.

Почему вернулись

Среди персонала преобладает мнение, что основной причиной возвращения является неудачный поиск более привлекательной работы (49%) или сложности в ведении собственного дела или фриланса (9%). По мнению 17% респондентов, людей привлекает привычная и комфортная обстановка.

Каждый десятый считает, что стимулом для возвращения являются новые проекты в организации. Еще 9% отмечают важность условий и графика работы: возможность удаленной работы может стать причиной возвращения специалистов. Около 4% полагают, что бывшие сотрудники просто соскучились по коллегам и команде. Лишь 2% респондентов затруднились назвать причины возвращения на прежнее место, пишут "Ведомости".

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Золотой хвост вместо пепла: комета K1 Atlas пережила солнечный ад и манит взглядами перед рассветом
Наука и техника
Золотой хвост вместо пепла: комета K1 Atlas пережила солнечный ад и манит взглядами перед рассветом
Преданы, как собаки: эти породы кошек созданы для тех, кто ищет в питомце настоящего друга
Домашние животные
Преданы, как собаки: эти породы кошек созданы для тех, кто ищет в питомце настоящего друга
Если собаки постоянно идут за вами — это знак: причина проста, но говорит о вас многое
Домашние животные
Если собаки постоянно идут за вами — это знак: причина проста, но говорит о вас многое
Популярное
Новый зимний хит 2025 года: эти шапки из 90-х возвращаются и делают бини прошлым сезоном

Пушистые шапки из 90-х возвращаются и обещают стать главным трендом зимы 2025 — почему именно они заменят привычные бини.

Новый зимний хит 2025 года: эти шапки из 90-х возвращаются и делают бини прошлым сезоном
Если собаки постоянно идут за вами — это знак: причина проста, но говорит о вас многое
Если собаки постоянно идут за вами — это знак: причина проста, но говорит о вас многое
Попрощайтесь с возрастными руками: ночной уход, который омолаживает кожу пока вы спите
Преданы, как собаки: эти породы кошек созданы для тех, кто ищет в питомце настоящего друга
К чему идет запрет шенгена: от мультивиз до россиян вне закона в ЕС Олег Володин Антиукраинский курс Чехии после выборов в парламент набирает ход Любовь Степушова Икарус: как исчезнувший автобусный гигант потерял своё великолепие Сергей Милешкин
Золотой хвост вместо пепла: комета K1 Atlas пережила солнечный ад и манит взглядами перед рассветом
Полный привод не всегда спасает: скрытые риски кроссоверов на скользких зимних дорогах
Оно выглядело как водоросли, пока не пошевелилось: древнее существо пробудилось у Комодо
Оно выглядело как водоросли, пока не пошевелилось: древнее существо пробудилось у Комодо
Последние материалы
Уволились, потом вернулись: 38% сотрудников сделали это — вот почему
Морщины разглаживаются, суставы не скрипят: копеечный продукт заменяет дорогие БАДы с коллагеном
Природа дала им больше: как животные видят, слышат и чувствуют то, что нам недоступно
Хотели послушную собаку, а получили невротика: как неправильное наказание ломает психику питомца
До сих пор корю себя за её слёзы: в чём Юрий Николаев был виноват перед женщиной всей своей жизни
Сколько стоит попасть в рай? Жизнь вдали от цивилизации на Кауаи
Французы злорадствуют: Си Цзиньпин одержал первую победу над Трампом. И это только начало
Пушистый рецепт долголетия: собака учит радости, кошка — спокойствию, а вместе они продлевают жизнь
Жидкость, которая решает судьбу машины: стареет быстрее, чем вы успеваете заметить
Фигура держит форму, суставы не болят: как тренироваться дома, чтобы тело слушалось
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.