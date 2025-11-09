Новый шаг к продовольственной независимости: о чём договорились Казахстан и Россия

В Астане, столице Казахстана, состоялось XXVI заседание межправительственной комиссии (МПК) под руководством заместителя премьер-министра Казахстана Серика Жумангарина и заместителя председателя правительства РФ Алексея Оверчука.
Стороны достигли соглашения об увеличении объёмов взаимных поставок сельскохозяйственной продукции и продовольствия.
Особое внимание на встрече было уделено вопросам развития агропромышленного комплекса. Стороны обсудили перспективы совместной работы по созданию новых, конкурентоспособных сортов сельскохозяйственных культур, характеризующихся высокой урожайностью, устойчивостью к неблагоприятным условиям окружающей среды и улучшенными качественными показателями, сообщает РИА Новости.
