Новый шаг к продовольственной независимости: о чём договорились Казахстан и Россия

Экономика

В Астане, столице Казахстана, состоялось XXVI заседание межправительственной комиссии (МПК) под руководством заместителя премьер-министра Казахстана Серика Жумангарина и заместителя председателя правительства РФ Алексея Оверчука.

Фото: freepik.com is licensed under public domain
Стороны достигли соглашения об увеличении объёмов взаимных поставок сельскохозяйственной продукции и продовольствия.

Особое внимание на встрече было уделено вопросам развития агропромышленного комплекса. Стороны обсудили перспективы совместной работы по созданию новых, конкурентоспособных сортов сельскохозяйственных культур, характеризующихся высокой урожайностью, устойчивостью к неблагоприятным условиям окружающей среды и улучшенными качественными показателями, сообщает РИА Новости.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
