Квартиры рулят: что скрывается за стремительным увеличением предложений апартаментов на рынке аренды

Экономика

Сервисы для организации путешествий констатируют значительное увеличение количества предлагаемых апартаментов, достигающее 70%.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Уютная квартира с системой хранения

Аналитики рынка прогнозируют дальнейший рост, объясняя это повышенным спросом на данный тип размещения.

Рост объёма краткосрочной аренды квартир

Сегодня примерно четверть всех бронирований приходится на апартаменты. Так, в OneTwoTrip сообщили о десятипроцентном увеличении доли доступных апартаментов в 2025 году. Теперь краткосрочная аренда квартир составляет 70% от общего объёма предложений на платформе.

Наибольший прирост апартаментов зафиксирован в Москве (10,6% от новых объектов, подключённых к сервису в 2025 году). Заметно растёт число предложений в Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде и Калининграде.

Денис Дроздовский из OneTwoTrip считает, что динамика рынка аренды апартаментов определяется спросом и инвестиционной активностью на рынке жилья. Он ожидает точечного роста предложений, прежде всего в локациях с недостаточным насыщением, ориентированных на деловые поездки.

Сервис "Островок" также отмечает рост числа напрямую подключенных апартаментов на 68% в 2025 году, что составляет более 155 тысяч объектов. Представители компании считают апартаменты одним из наиболее быстрорастущих сегментов размещения, что соответствует общему тренду на цифровизацию гостиничного бизнеса. Владельцы стремятся к присутствию на крупных платформах для охвата широкой аудитории.

Квартиры востребованы в Москве, Санкт-Петербурге и Калининграде

По данным "Островка", апартаменты особенно популярны в Москве, Санкт-Петербурге и Калининграде. Привлекательность апартаментов обусловлена возможностью экономии благодаря наличию кухни и более низкой средней стоимости (на 14% ниже, чем в отелях 3 звезды).

Сервис "Туту" фиксирует рост доли бронирований апартаментов: с 19% в январе-сентябре 2024 года до 21% за тот же период 2025 года. Количество заказов выросло на 21% в годовом исчислении. Наибольшим спросом апартаменты пользуются в Санкт-Петербурге, Москве и Калининграде, сообщает РГ.