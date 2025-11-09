Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Кошка молча терпит боль, пока хозяин в неведении: главные признаки, что питомцу плохо
Враг оказался другом: иммунные клетки мозга могут спасти от Альцгеймера
Сигнал от кометы ATlAS: космический чайник, а не послание человечеству
Праздничные рейсы без хаоса: лайфхаки, которые спасают нервы в новогодние перелёты
Киев запретил род Романовых: Александрийскую колонну в Одессе расколят или взорвут
Выхлоп плачет чёрной жидкостью: странный эффект, который пугает, но не ломает двигатель
Россия в пятёрке стран по DDoS-атакам: раскрыты главные мотивы киберпреступников
Хотите быстро и сытно? Мясные оладьи на кефире заменят чебуреки и станут хитом вашего завтрака
Красная — зовёт на подвиг, нюд — на откровенность: что помада рассказывает о вас без слов

Экономическая ловушка: как новые пошлины ЕС обернутся против самих европейцев

Экономика

Евросоюз рассматривает возможность введения дополнительных пошлин на импорт железа, стали, неорганических химикатов и калийных удобрений из России. Цель — снижение "зависимости" от поставок из РФ. Однако, как отмечают эксперты, подобные меры могут обернуться негативными последствиями для экономики самого ЕС.

Евро
Фото: www.freepik.com by frimufilms is licensed under Free More info
Евро

Инициатива и возражения

По данным Politico, ряд стран, включая Эстонию, Латвию, Литву, Польшу, Финляндию, Швецию и Германию, активно поддерживают введение новых тарифов на российскую продукцию. Предлагается обложить пошлинами товары, экспорт которых принёс России в 2024 году 5,4 млрд евро.

Продолжающийся импорт и "лазейки"

Несмотря на ранее введённые санкции, европейские компании продолжают закупать значительные объёмы российских товаров. В 2024 году общий объём импорта составил 33 млрд евро. Без учёта энергоносителей около 11 млрд евро было потрачено на такие позиции, как железо, сталь, никель, удобрения, алюминий, рыбу и промышленное оборудование. Европейские чиновники считают необходимым "усилить экономическую безопасность", закрыв существующие "лазейки". В Германии призывают к более радикальным мерам, включая полный запрет на импорт российской стали и алюминия, пишут Известия.

Последствия для экономики ЕС

Экономисты предупреждают, что введение новых пошлин приведёт к дефициту сырья, росту цен и сбоям в производственных цепочках. Европейским компаниям придётся искать альтернативные источники поставок, что увеличит себестоимость продукции.

Под ударом окажутся такие отрасли, как сельское хозяйство, автомобилестроение, строительство, машиностроение и химическая промышленность. В конечном итоге пострадают Германия и страны, тесно интегрированные в её производственные цепочки, а также Финляндия, Швеция, Франция, Испания и Италия. Дальнейшие процессы могут привести к деиндустриализации и переносу производств в другие страны.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Если собаки постоянно идут за вами — это знак: причина проста, но говорит о вас многое
Домашние животные
Если собаки постоянно идут за вами — это знак: причина проста, но говорит о вас многое
Новый зимний хит 2025 года: эти шапки из 90-х возвращаются и делают бини прошлым сезоном
Красота и стиль
Новый зимний хит 2025 года: эти шапки из 90-х возвращаются и делают бини прошлым сезоном
Экзотика из аквариума, превратилась в угрозу континенту: монстр нашёл новый дом в болотах Флориды
Домашние животные
Экзотика из аквариума, превратилась в угрозу континенту: монстр нашёл новый дом в болотах Флориды
Популярное
Обеспечены на два века: что таит в себе новое нефтяное месторождение от Татнефти

"Татнефть" объявила об открытии нового нефтяного месторождения в Северо-Западной части Прикамья.

Обеспечены на два века: что таит в себе новое нефтяное месторождение от Татнефти
Природа сошла с ума: змеи в Подмосковье отменили спячку из-за аномально тёплой погоды
Природа сошла с ума: змеи в Подмосковье отменили спячку из-за аномально тёплой погоды
Под ногами — дыхание Земли: в недрах Сибири просыпается котёл, сулящий новую Исландию
Новый вызов для человечества — межзвёздный гость 3I/ATLAS: кто ответит на сигнал внеземного разума
К чему идет запрет шенгена: от мультивиз до россиян вне закона в ЕС Олег Володин Антиукраинский курс Чехии после выборов в парламент набирает ход Любовь Степушова Икарус: как исчезнувший автобусный гигант потерял своё великолепие Сергей Милешкин
Тяжёлый выбор: сын Кадышевой разрушил её шанс заработать 25 миллионов в новогоднюю ночь
Если собаки постоянно идут за вами — это знак: причина проста, но говорит о вас многое
Новый зимний хит 2025 года: эти шапки из 90-х возвращаются и делают бини прошлым сезоном
Новый зимний хит 2025 года: эти шапки из 90-х возвращаются и делают бини прошлым сезоном
Последние материалы
Киев запретил род Романовых: Александрийскую колонну в Одессе расколят или взорвут
К чему идет запрет шенгена: от мультивиз до россиян вне закона в ЕС
Выхлоп плачет чёрной жидкостью: странный эффект, который пугает, но не ломает двигатель
Россия в пятёрке стран по DDoS-атакам: раскрыты главные мотивы киберпреступников
Хотите быстро и сытно? Мясные оладьи на кефире заменят чебуреки и станут хитом вашего завтрака
Красная — зовёт на подвиг, нюд — на откровенность: что помада рассказывает о вас без слов
Любовь прошла, осталась царапина: как кошка показывает, что вы — уже не её человек
Нет балкона и сушилки? Простой лайфхак, чтобы высушить постельное белье даже зимой
Смартфон держит мозг на коротком поводке: как уведомления тихо воруют интеллект и концентрацию
Код жизни оказался обманом: у ДНК нашли секретную функцию, которая изменит медицину
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.