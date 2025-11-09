Экономическая ловушка: как новые пошлины ЕС обернутся против самих европейцев

Евросоюз рассматривает возможность введения дополнительных пошлин на импорт железа, стали, неорганических химикатов и калийных удобрений из России. Цель — снижение "зависимости" от поставок из РФ. Однако, как отмечают эксперты, подобные меры могут обернуться негативными последствиями для экономики самого ЕС.

Инициатива и возражения

По данным Politico, ряд стран, включая Эстонию, Латвию, Литву, Польшу, Финляндию, Швецию и Германию, активно поддерживают введение новых тарифов на российскую продукцию. Предлагается обложить пошлинами товары, экспорт которых принёс России в 2024 году 5,4 млрд евро.

Продолжающийся импорт и "лазейки"

Несмотря на ранее введённые санкции, европейские компании продолжают закупать значительные объёмы российских товаров. В 2024 году общий объём импорта составил 33 млрд евро. Без учёта энергоносителей около 11 млрд евро было потрачено на такие позиции, как железо, сталь, никель, удобрения, алюминий, рыбу и промышленное оборудование. Европейские чиновники считают необходимым "усилить экономическую безопасность", закрыв существующие "лазейки". В Германии призывают к более радикальным мерам, включая полный запрет на импорт российской стали и алюминия, пишут Известия.

Последствия для экономики ЕС

Экономисты предупреждают, что введение новых пошлин приведёт к дефициту сырья, росту цен и сбоям в производственных цепочках. Европейским компаниям придётся искать альтернативные источники поставок, что увеличит себестоимость продукции.

Под ударом окажутся такие отрасли, как сельское хозяйство, автомобилестроение, строительство, машиностроение и химическая промышленность. В конечном итоге пострадают Германия и страны, тесно интегрированные в её производственные цепочки, а также Финляндия, Швеция, Франция, Испания и Италия. Дальнейшие процессы могут привести к деиндустриализации и переносу производств в другие страны.