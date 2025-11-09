Экономическая ловушка: как новые пошлины ЕС обернутся против самих европейцев

Евросоюз рассматривает возможность введения дополнительных пошлин на импорт железа, стали, неорганических химикатов и калийных удобрений из России. Цель — снижение "зависимости" от поставок из РФ. Однако, как отмечают эксперты, подобные меры могут обернуться негативными последствиями для экономики самого ЕС.
По данным Politico, ряд стран, включая Эстонию, Латвию, Литву, Польшу, Финляндию, Швецию и Германию, активно поддерживают введение новых тарифов на российскую продукцию. Предлагается обложить пошлинами товары, экспорт которых принёс России в 2024 году 5,4 млрд евро.
Несмотря на ранее введённые санкции, европейские компании продолжают закупать значительные объёмы российских товаров. В 2024 году общий объём импорта составил 33 млрд евро. Без учёта энергоносителей около 11 млрд евро было потрачено на такие позиции, как железо, сталь, никель, удобрения, алюминий, рыбу и промышленное оборудование. Европейские чиновники считают необходимым "усилить экономическую безопасность", закрыв существующие "лазейки". В Германии призывают к более радикальным мерам, включая полный запрет на импорт российской стали и алюминия, пишут Известия.
Экономисты предупреждают, что введение новых пошлин приведёт к дефициту сырья, росту цен и сбоям в производственных цепочках. Европейским компаниям придётся искать альтернативные источники поставок, что увеличит себестоимость продукции.
Под ударом окажутся такие отрасли, как сельское хозяйство, автомобилестроение, строительство, машиностроение и химическая промышленность. В конечном итоге пострадают Германия и страны, тесно интегрированные в её производственные цепочки, а также Финляндия, Швеция, Франция, Испания и Италия. Дальнейшие процессы могут привести к деиндустриализации и переносу производств в другие страны.
"Татнефть" объявила об открытии нового нефтяного месторождения в Северо-Западной части Прикамья.