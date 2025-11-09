Россия в пятёрке стран по DDoS-атакам: раскрыты главные мотивы киберпреступников

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:18
Экономика

По результатам анализа третьего квартала 2025 года, Россия впервые с 2022 года вошла в пятёрку государств наиболее часто подвергающихся DDoS-атакам, заняв четвёртую позицию с показателем 9,6% от глобального объёма зафиксированных инцидентов.

мошенник
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
мошенник

Согласно исследованию компании StormWall, общемировой объём кибернападений увеличился на 82% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Лидеры и причины атак

Лидирующие позиции в списке стран, чаще всего атакуемых, занимают США (14,2%), Китай (12,6%) и Индия (10,4%). В США причиной первенства является текущая геополитическая обстановка, спровоцировавшая активность хактивистов, ответственных более чем за половину атак. В Китае преобладают нападения с целью получения выкупа, в Индии — атаки, мотивированные желанием получить финансовую выгоду.

Ситуация в России

Российский сектор столкнулся с небывалым ростом числа кибератак: 74% инцидентов были направлены на вымогательство средств, а 26% совершены хактивистами, преследующими политические цели и стремящимися нанести ущерб экономике страны. Это говорит о растущем интересе киберпреступников к различным российским компаниям, пишет Газета. Ru.

Другие страны

В первую десятку вошли также Германия (8,6%), Великобритания (8,1%) и Франция (7,3%), где основными целями атак являются телекоммуникационные, финансовые и розничные предприятия. Завершают рейтинг Саудовская Аравия (6,2%) и Япония (5,1%), привлекающие киберзлоумышленников хорошо развитой нефтегазовой и технологической инфраструктурой.

В заключение эксперты констатируют, что усиление DDoS-атак — общемировая тенденция, при этом тактика киберпреступников становится всё более сложной и направленной.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
