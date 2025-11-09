Живой товар в ловушке: бизнес несёт убытки на границе между Великобританией и Евросоюзом

Для торговли продукцией животного и растительного происхождения между Великобританией и Евросоюзом необходимо оформление документации и прохождение тщательных таможенных проверок, связанных с санитарным и фитосанитарным контролем.

Фото: eigene Bilder by Томас Грэмс, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Очередь грузовиков

Усиленный контроль растительной продукции

Растения, классифицируемые как представляющие высокий или средний риск, включая комнатные растения, срезанные цветы и древесную кору, подлежат обязательной проверке с целью повышения биобезопасности Великобритании и предотвращения проникновения возбудителей опасных заболеваний на территорию страны.

Проблемы на границе

Некоторые предприниматели сообщают о значительных трудностях при прохождении пограничного пункта в Севингтоне, где грузовики вынуждены простаивать несколько дней в ожидании разрешения на въезд.

Карл Кларк, соучредитель компании, рассказал о недавней задержке партии оливковых деревьев, доставленных из Италии. Груз был задержан на пять суток.

"Эта ситуация вызывает разочарование из-за дополнительных расходов. Мы импортируем растения из Италии более двух десятилетий и ранее, до выхода Великобритании из ЕС, проблем не возникало", — заявил Кларк.

Джон Дэвидсон, финансовый директор Tom Brown Wholesale, компании ежедневно импортирующей срезанные цветы и растения из Нидерландов через Севингтон, отмечает, что задержки на границе носят нерегулярный характер. Однако даже небольшая задержка может нанести ущерб бизнесу, пишет The Guardian.

Пик импорта и дополнительные расходы

Задержки в Севингтоне особенно ощутимы в период повышенного спроса на импорт растений, наступающего после летнего затишья. Компания Premier Plants, занимающаяся поставками для ландшафтных дизайнеров, указывает на риск потери надёжности из-за постоянных проблем на границе, а также на увеличение расходов. По оценке Кларка, задержки приводят к удорожанию каждой партии товара на 200 фунтов стерлингов, не считая прочих издержек.