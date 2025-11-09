Американская мечта под угрозой: бедность может стать катализатором экономического спада в США

Джон Уильямс, глава Федерального резервного банка Нью-Йорка, входящего в структуру ФРС США, высказал опасения, что ухудшающееся положение наименее обеспеченных граждан Америки может спровоцировать экономическую рецессию в стране.
Уильямс подчеркнул, что увеличивающиеся сложности, с которыми борются беднейшие слои американцев, ставят под угрозу стабильность ведущей мировой экономики, указывая на необходимость "тонкой настройки" при принятии центробанком решения о возможном дополнительном снижении процентных ставок в декабре.
Он отметил, что аналитические данные и дискуссии с лидерами местных сообществ свидетельствуют о критической ситуации с доступностью цен для множества малообеспеченных семей.
В то же время, Уильямс обратил внимание на то, что более зажиточные американцы получают выгоду от роста фондового рынка, который приближается к "беспрецедентным значениям", сообщает РИА Новости со ссылкой на Financial Times.
