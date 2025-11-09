Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Подарок, который вернул силы: Лолита спасла Люсю Чеботину после изнурительных гастролей
Обман без намерения: животные действуют по программе, которую мы принимаем за коварство
Технология из блокбастеров стала реальностью: этот лазер режет материалы без нагрева
Горячие источники России будят зиму: регионы, где пар сильнее мороза
Освежите ванную за два дня: 5 простых идей, которые полностью изменят интерьер без ремонта
Тайна мягких кексов без яиц раскрыта: эти ингредиенты берут на себя всю работу
Нелегальный груз? Великобритания покупает российские товары — какие последствия ждут нарушителей
Вещи-вампиры есть в каждом доме: они крадут сон и силы, пока их не уберут
Когда ДПС просит поднять капот: фраза, которая сразу меняет исход разговора

Ценовой сговор маркетплейсов становится реальностью: рост тарифов Ozon может дать старт общей гонке цен

2:43
Экономика

Повышение комиссий на крупных маркетплейсах редко остаётся лишь их внутренним делом, затрагивая в конечном счёте кошельки миллионов потребителей. Очередное изменение тарифной политики одним из лидеров российского онлайн-ритейла может запустить цепную реакцию на рынке.

Пункт выдачи заказов Ozon
Фото: wikimedia.org by RG72, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Пункт выдачи заказов Ozon

Об этом заявил помощник депутата Госдумы, старший преподаватель Института международных экономических связей Илья Мосягин.

Основные риски для покупателей и рынка

Наиболее очевидным и быстрым последствием эксперты считают рост розничных цен. Поскольку основное бремя повышенных издержек ложится на продавцов, они будут вынуждены пересматривать конечную стоимость товаров для сохранения своей рентабельности. Этот эффект, как полагают аналитики, проявится практически сразу после вступления новых правил в силу и будет носить накопительный характер.

"Прежде всего, я ожидаю волнообразный рост розничных цен на широкий спектр товаров. Это главный риск", — отметил Илья Мосягин.

Второй серьёзной проблемой может стать сокращение ассортимента и усиление монополизации. Увеличение комиссий в первую очередь ударит по малым предпринимателям, чья маржинальность часто невысока. Для многих из них такое повышение может стать критическим, что вынудит их либо сворачивать деятельность, либо переходить в сегмент более дешёвых товаров. В результате рынок рискует ещё больше сконцентрироваться в руках крупных игроков.

Скрытые угрозы и возможные решения

Эксперты обращают внимание и на менее очевидные риски, в частности, на создание условий для дискриминации покупателей по формам оплаты. Привязывая увеличение скидок исключительно к использованию собственной платёжной карты, компания ставит покупателей, не желающих или не имеющих возможности ей воспользоваться, в заведомо невыгодное положение. Это может подтолкнуть граждан к необдуманному оформлению финансовых продуктов без полного понимания всех условий, цитирует депутата Газета.Ru.

Для минимизации негативных последствий необходим комплексный подход. Со стороны государства важен мониторинг ценовой ситуации и недопущение сговора других маркетплейсов по дальнейшему повышению комиссий. Малому бизнесу следует активнее диверсифицировать каналы сбыта, развивая собственные онлайн-площадки и кооперируясь с другими продавцами. Потребителям же рекомендуется проявлять осмотрительность, сравнивать цены на разных платформах и ответственно подходить к выбору финансовых инструментов.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Китайцы больше не ржавеют: названы 9 кроссоверов из Поднебесной с самой прочной защитой кузова
Авто
Китайцы больше не ржавеют: названы 9 кроссоверов из Поднебесной с самой прочной защитой кузова
Мерзлота начала говорить: древняя находка в Якутии меняет представление о времени
Наука и техника
Мерзлота начала говорить: древняя находка в Якутии меняет представление о времени
Обеспечены на два века: что таит в себе новое нефтяное месторождение от Татнефти
Экономика и бизнес
Обеспечены на два века: что таит в себе новое нефтяное месторождение от Татнефти
Популярное
Обеспечены на два века: что таит в себе новое нефтяное месторождение от Татнефти

"Татнефть" объявила об открытии нового нефтяного месторождения в Северо-Западной части Прикамья.

Обеспечены на два века: что таит в себе новое нефтяное месторождение от Татнефти
Природа сошла с ума: змеи в Подмосковье отменили спячку из-за аномально тёплой погоды
Природа сошла с ума: змеи в Подмосковье отменили спячку из-за аномально тёплой погоды
Под ногами — дыхание Земли: в недрах Сибири просыпается котёл, сулящий новую Исландию
Новый вызов для человечества — межзвёздный гость 3I/ATLAS: кто ответит на сигнал внеземного разума
Антиукраинский курс Чехии после выборов в парламент набирает ход Любовь Степушова Икарус: как исчезнувший автобусный гигант потерял своё великолепие Сергей Милешкин Праздник 7 ноября: малоизвестные и важные факты о революции Александр Шторм
Тяжёлый выбор: сын Кадышевой разрушил её шанс заработать 25 миллионов в новогоднюю ночь
Если собаки постоянно идут за вами — это знак: причина проста, но говорит о вас многое
Живут под крышей и атакуют летом: почему сбивать гнездо — худшее, что можно придумать
Живут под крышей и атакуют летом: почему сбивать гнездо — худшее, что можно придумать
Последние материалы
Античность не ушла под воду: руины на суше, амфоры на дне — маршрут, который переворачивает отпуск
Колье за 16,5 млн и признания в любви: Ксения Собчак отпраздновала 44-летие с королевским размахом
Кошка даже не поймёт, что произошло: уши чистятся сами, если знать этот приём с массажем
Голод как допинг: спортсмен проверил прерывистое питание и получил неожиданный результат
Секрет уютного вечера спрятан в духовке: простая выпечка со вкусом сыра и злаков
Когда экран оживает: эти пять пар из сериалов заставили поверить в любовь даже скептиков
Скрытые кошачьи страхи: эти 9 повседневных звуков вызывают у питомцев стресс и паническое бегство
Тропический лентяй, который просыпается под ёлку: тайны рождественского цветка
Роскошь не спешит на батарейки: как Bentley решила продлить жизнь бензину вопреки трендам
Роскошь без ценника: домашние ванны, которые превращают обычный вечер в сказку для тела
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.