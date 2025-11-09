Ценовой сговор маркетплейсов становится реальностью: рост тарифов Ozon может дать старт общей гонке цен

2:43 Your browser does not support the audio element. Экономика

Повышение комиссий на крупных маркетплейсах редко остаётся лишь их внутренним делом, затрагивая в конечном счёте кошельки миллионов потребителей. Очередное изменение тарифной политики одним из лидеров российского онлайн-ритейла может запустить цепную реакцию на рынке.

Фото: wikimedia.org by RG72, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Пункт выдачи заказов Ozon

Об этом заявил помощник депутата Госдумы, старший преподаватель Института международных экономических связей Илья Мосягин.

Основные риски для покупателей и рынка

Наиболее очевидным и быстрым последствием эксперты считают рост розничных цен. Поскольку основное бремя повышенных издержек ложится на продавцов, они будут вынуждены пересматривать конечную стоимость товаров для сохранения своей рентабельности. Этот эффект, как полагают аналитики, проявится практически сразу после вступления новых правил в силу и будет носить накопительный характер.

"Прежде всего, я ожидаю волнообразный рост розничных цен на широкий спектр товаров. Это главный риск", — отметил Илья Мосягин.

Второй серьёзной проблемой может стать сокращение ассортимента и усиление монополизации. Увеличение комиссий в первую очередь ударит по малым предпринимателям, чья маржинальность часто невысока. Для многих из них такое повышение может стать критическим, что вынудит их либо сворачивать деятельность, либо переходить в сегмент более дешёвых товаров. В результате рынок рискует ещё больше сконцентрироваться в руках крупных игроков.

Скрытые угрозы и возможные решения

Эксперты обращают внимание и на менее очевидные риски, в частности, на создание условий для дискриминации покупателей по формам оплаты. Привязывая увеличение скидок исключительно к использованию собственной платёжной карты, компания ставит покупателей, не желающих или не имеющих возможности ей воспользоваться, в заведомо невыгодное положение. Это может подтолкнуть граждан к необдуманному оформлению финансовых продуктов без полного понимания всех условий, цитирует депутата Газета.Ru.

Для минимизации негативных последствий необходим комплексный подход. Со стороны государства важен мониторинг ценовой ситуации и недопущение сговора других маркетплейсов по дальнейшему повышению комиссий. Малому бизнесу следует активнее диверсифицировать каналы сбыта, развивая собственные онлайн-площадки и кооперируясь с другими продавцами. Потребителям же рекомендуется проявлять осмотрительность, сравнивать цены на разных платформах и ответственно подходить к выбору финансовых инструментов.