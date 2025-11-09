Нелегальный груз? Великобритания покупает российские товары — какие последствия ждут нарушителей

Министерство по делам бизнеса и торговли Великобритании сообщило, что в 2025 году импорт российских товаров в страну достиг 80 млн фунтов стерлингов (105,2 млн долларов), что на 21,2% превышает показатели предыдущего года. Значительная часть, а именно 36,3 млн фунтов стерлингов (примерно 47,8 млн долларов), приходится на приобретение продукции, связанной с авиацией.

Фото: wikimedia commons by 0x010C, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Лондон

Неясность в отношении законности сделки и потенциальных нарушителей

Представители британских властей пока не могут предоставить точную информацию о покупателе и о том, соответствует ли данная сделка санкционному режиму Великобритании. Этот режим запрещает приобретение авиационной продукции, технологий и "товаров, приносящих России значительный доход".

Серьёзные последствия за нарушение санкций

Представитель правительства подчеркнул в интервью The Observer, что нарушение санкций влечёт за собой серьёзные последствия, включая значительные денежные штрафы и даже уголовное преследование. Он призвал всех, кто подозревает компанию в нарушении торговых санкций, сообщать об этом правительству.

По данным The Observer, это первый случай, когда подозревается импорт авиационной техники из России в Великобританию с момента введения санкций, сообщает РБК.