Великобритания увеличила импорт из России на £80 млн: авиатехника попала под расследование санкций

6:20 Your browser does not support the audio element. Экономика

С начала 2025 года внимание британских властей привлекли данные об импорте из России. Оказалось, что за первые шесть месяцев года в страну поступили товары на сумму около 80 млн фунтов — на 21,2% больше, чем за тот же период 2024-го. Почти половина этой суммы пришлась на авиационную технику, и именно этот факт стал поводом для официального расследования. Правительство намерено выяснить, нарушен ли санкционный режим, запрещающий поставки продукции, способной приносить России значительные доходы.

Фото: Desingned by Freepik by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Мужчина в костюме

Как началось расследование

По информации издания The Observer, расследование инициировало Министерство по делам бизнеса и торговли Великобритании. Речь идёт о проверке сделок, совершённых в обход санкций, действующих против России с 2022 года. Особое внимание уделяется импорту авиационной техники — категории, включающей как самолёты и вертолёты, так и комплектующие к ним, включая авиадвигатели и системы управления.

Британские чиновники признали, что пока не могут с уверенностью сказать, соответствовали ли поставки законодательству. Нарушение санкционного режима может обернуться для компаний не только многомиллионными штрафами, но и уголовным преследованием.

"Мы призываем компании, которые считают, что они нарушили торговые санкции, уведомить об этом правительство", — заявил представитель британского правительства.

Что именно импортировали

Хотя в отчётах не уточняется конкретная номенклатура авиационной техники, эксперты предполагают, что речь может идти о запасных частях для гражданских самолётов. После прекращения официальных поставок из ЕС и США, британские авиакомпании могли искать альтернативные пути закупки через третьи страны. Некоторые поставки могли проходить под видом "ремонтных комплектов" или "технических деталей двойного назначения".

Такие схемы часто используются для обхода ограничений, когда продукция формально не попадает под санкции, но на практике обеспечивает работу авиационных систем.

Возможные последствия для компаний

Нарушение санкций Великобритании рассматривается как серьёзное преступление. По словам представителей Минторга, компании, участвовавшие в сомнительных сделках, могут быть привлечены к ответственности, если будет доказано, что они осознанно обходили запреты. В некоторых случаях предусмотрены не только штрафы, но и тюремные сроки для руководителей.

"Несоблюдение ограничительных мер предусматривает наказание в виде больших денежных штрафов или даже уголовного преследования", — отметил представитель британского правительства.

Юристы отмечают, что расследование затронет не только прямых участников сделок, но и посредников — логистические фирмы, брокеров и страховые компании. Сейчас власти анализируют цепочки поставок и происхождение платежей.

Как работает санкционный механизм

Санкции против России, введённые Великобританией, касаются:

Поставок авиационной, морской и военной техники; Передачи технологий двойного назначения; Экспортно-импортных операций с товарами, которые могут приносить доход российскому бюджету.

Любая сделка с российской авиационной продукцией требует специального разрешения. Однако в некоторых случаях компании используют юридические лазейки — например, перепродажу через третьи страны или оформление сделок через дочерние структуры.

Мнение российских представителей

Посол России в Лондоне Андрей Келин ранее заявил, что санкции Великобритании не столько политический инструмент, сколько способ обеспечить собственные экономические интересы.

"Рестрикции Соединённого Королевства направлены на получение незаконных конкурентных преимуществ, но в конечном счёте они негативно сказываются на британском бизнесе", — заявил посол РФ Андрей Келин.

По словам дипломата, ограничения лишь усиливают издержки компаний и провоцируют дефицит запчастей для британской авиапромышленности.

Возможные сценарии развития событий

Расширение расследования. Если будут выявлены факты систематического обхода санкций, дело может перейти в стадию судебных разбирательств. Ужесточение контроля. Власти уже рассматривают возможность введения дополнительных механизмов отслеживания цепочек поставок. Влияние на бизнес. Авиационные компании, задействованные в схемах, могут лишиться лицензий или доступа к госзаказам.

А что если санкции пересмотрят

Некоторые аналитики не исключают, что Лондон со временем может скорректировать санкционные ограничения, особенно если расследование покажет, что они мешают собственным компаниям. Однако на данном этапе правительство придерживается жёсткой линии и не демонстрирует готовности к смягчению мер.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Как компании могут узнать, подпадает ли их сделка под санкции?

Для этого существует специальный раздел на сайте британского Минторга, где опубликован актуальный список товаров и услуг, находящихся под ограничениями.

Какие штрафы предусмотрены за нарушение санкций?

Размер штрафа может достигать нескольких миллионов фунтов, а в отдельных случаях предусматривается уголовная ответственность руководителей.

Можно ли импортировать российские товары через третьи страны?

Если конечный поставщик или производитель связан с Россией, сделка всё равно будет считаться нарушением санкционного режима.

Мифы и правда о санкциях

Миф: Санкции не влияют на экономику Великобритании.

Правда: из-за ограничений растут издержки бизнеса и дефицит комплектующих.

Миф: компании могут "честно" обойти санкции через посредников.

Правда: британское законодательство учитывает происхождение товара, а не только страну поставки.