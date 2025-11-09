Железо против времени: как гонка ИИ поднимает капекс до 30% выручки и меняет правила облаков

Мировая индустрия искусственного интеллекта вошла в фазу, когда деньги движутся быстрее, чем аналитики успевают обновлять прогнозы. Согласно последним данным Bank of America, глобальные капитальные расходы на гипермасштабные вычисления вырастут на 67% в 2025 году и прибавят ещё 31% в 2026-м. В сумме это более 611 миллиардов долларов - на 145 миллиардов выше, чем прогнозировалось всего месяц назад.

Беспрецедентная гонка гигантов

Технологические корпорации, управляющие крупнейшими облачными инфраструктурами, сегодня удваивают инвестиции, словно действуют в условиях военной экономики. Google поднял капитальный бюджет на 2025 год до 92 миллиардов долларов, Microsoft готовится к ещё более стремительному росту, а Meta* планирует потратить около 100 миллиардов в 2026 году.

Amazon не собирается отставать: её центры обработки данных к 2027 году должны увеличить мощности почти вдвое. При этом уровень капиталовложений уже приближается к 30% от объёма продаж, что втрое выше традиционных норм для отрасли.

Почему корпорации не сбавляют темп

Столь масштабные инвестиции вызывают недоумение у скептиков, ведь компании рискуют "перегреть" рынок. Однако для самих участников гонки ИИ — это не просто технологический тренд, а вопрос выживания. Чем больше данных и вычислительных мощностей — тем сильнее модель и выше конкурентное преимущество.

"Мы остаемся оптимистичными в отношении капитальных затрат на ИИ. Мы ожидаем, что годовые инвестиции почти утроятся в период между 2025–2030 годами до более чем $1,2 триллиона", — заявили аналитики Bank of America.

Волна спроса и вторичный рынок

Интенсивный рост инфраструктуры ИИ создаёт мощный эффект мультипликации. Поставщики серверного оборудования, производители микросхем и сетевого оборудования уже фиксируют всплеск заказов. К примеру, производители памяти и графических процессоров - от Nvidia до Samsung — сообщают о резком росте долгосрочных контрактов, многие из которых заключаются на годы вперёд.

Bank of America прогнозирует, что инвестиции в дата-центры для ИИ утроятся к 2030 году, превысив отметку 1,2 триллиона долларов. Это делает сегмент инфраструктуры одним из самых прибыльных направлений мировой экономики.

Новые альянсы и стратегические сделки

Ярким примером становится семилетнее соглашение OpenAI с Amazon Web Services на сумму 38 миллиардов долларов. Оно отражает стратегию крупных компаний — закрепить ресурсы заранее, пока рынок не столкнулся с дефицитом оборудования и пропускных мощностей.

Следом идут контракты с Nvidia, AMD, Oracle и южнокорейскими производителями памяти. Эти сделки не только страхуют поставки чипов, но и фиксируют долю участников в будущем распределении вычислительных мощностей. По сути, компании строят собственные энергетические и логистические экосистемы вокруг искусственного интеллекта.

А что если рынок перегреется

Некоторые аналитики сравнивают текущие инвестиции с бумом телекоммуникаций времён внедрения сетей 5G, когда уровень капитальных затрат достигал 70% операционного денежного потока. Сегодняшняя инфраструктура ИИ повторяет тот же сценарий. Однако отличие в том, что спрос на вычисления растёт экспоненциально: количество обучаемых моделей и масштаб запросов растут каждый квартал.

Если энергетическая и строительная инфраструктура не успеет за этим темпом, компании могут столкнуться с "физическим потолком" — нехваткой электричества и площадей под центры обработки данных.

FAQ

Как выбрать компании для инвестиций в инфраструктуру ИИ?

Обращайте внимание на производителей чипов, оборудования для ЦОД и поставщиков облачных решений — эти отрасли получают максимальную выгоду.

Что лучше для долгосрочных инвестиций — чипы или облачные платформы?

Чипы обеспечивают краткосрочную отдачу на фоне дефицита, а облачные платформы — стабильный доход за счёт долгосрочных контрактов.

Интересные факты

На строительство современного дата-центра уходит от 12 до 24 месяцев, а срок его эксплуатации — около 10 лет. Средний сервер, используемый для обучения ИИ, потребляет до 8 киловатт электроэнергии.

Исторический контекст

Схожая инвестиционная лихорадка наблюдалась в начале 2000-х, когда мир массово строил интернет-инфраструктуру. Тогда значительная часть проектов оказалась убыточной. Однако именно эти вложения стали фундаментом для появления облачных сервисов, смартфонов и социальных сетей. Сейчас история повторяется — только в масштабе ИИ.