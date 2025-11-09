Завышают цены? Будем защищать своих: Трамп нацелился на иностранных производителей говядины

Президент США Дональд Трамп поручил министерству юстиции провести расследование в отношении мясного картеля, куда входят компании JBS (Бразилия), Cargill, Tyson Foods и National Beef.
Главной целью расследования является выявление возможного сговора, установления цен и манипулирования ценами со стороны этих компаний. Важно отметить, что в 1980 году данные компании контролировали лишь 36 % рынка переработки говядины в США, а сейчас этот показатель составляет 85 %.
"Я попросил Министерство юстиции немедленно начать расследование в отношении мясоперерабатывающих компаний, которые завышают цены на говядину посредством незаконного сговора, установления цен и манипулирования ценами. Мы будем защищать наших американских фермеров", — написал Трамп в своём блоге.
Трамп подчеркнул, что необходимо немедленно принимать меры для защиты потребителей и борьбы с незаконными монополиями, чтобы эти корпорации не могли получать преступную прибыль за счет американского народа. Он призвал министерство юстиции к оперативным действиям.
"Татнефть" объявила об открытии нового нефтяного месторождения в Северо-Западной части Прикамья.