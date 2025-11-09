Завышают цены? Будем защищать своих: Трамп нацелился на иностранных производителей говядины

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Экономика

Президент США Дональд Трамп поручил министерству юстиции провести расследование в отношении мясного картеля, куда входят компании JBS (Бразилия), Cargill, Tyson Foods и National Beef.

Стейк на столе
Фото: freepik.com by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Стейк на столе

Цели расследования

Главной целью расследования является выявление возможного сговора, установления цен и манипулирования ценами со стороны этих компаний. Важно отметить, что в 1980 году данные компании контролировали лишь 36 % рынка переработки говядины в США, а сейчас этот показатель составляет 85 %.

"Я попросил Министерство юстиции немедленно начать расследование в отношении мясоперерабатывающих компаний, которые завышают цены на говядину посредством незаконного сговора, установления цен и манипулирования ценами. Мы будем защищать наших американских фермеров", — написал Трамп в своём блоге.

 Необходимость действий

Трамп подчеркнул, что необходимо немедленно принимать меры для защиты потребителей и борьбы с незаконными монополиями, чтобы эти корпорации не могли получать преступную прибыль за счет американского народа. Он призвал министерство юстиции к оперативным действиям.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
