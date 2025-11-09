Тюменскую область захлестнула волна киберпреступности: жители потеряли более миллиарда рублей

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:19
Экономика

За первые восемь месяцев текущего года в Тюменской области отмечается заметный рост киберпреступлений.

Телефонные мошенники
Фото: https://t.me/mediamvd
Телефонные мошенники

Согласно информации, предоставленной пресс-службой региональной прокуратуры РБК Тюмень, было зафиксировано 7,5 тысяч подобных инцидентов. Это на 14,1% превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Материальный ущерб, нанесённый жителям региона, оценивается в более чем 1,4 миллиарда рублей.

Основные схемы мошенничества

По данным прокуратуры, хищения денежных средств составляют значительную часть — 8,1% от общего числа зарегистрированных правонарушений. Злоумышленники часто используют сценарий телефонных звонков, представляясь работниками банковских или государственных структур.

Жертв обманывают утверждениями о подозрительных операциях или оформлении кредитов, иногда приплетая политическую составляющую. Цель — выманить конфиденциальную информацию, коды из SMS или убедить перевести деньги на якобы безопасный счет.

Помимо этого, злоумышленники активно используют создание фиктивных веб-сайтов и приложений, взламывают аккаунты в социальных сетях и на портале "Госуслуги". В целях борьбы с киберпреступностью в регионе запущен проект "Стопмошенники72.рф".

На этом ресурсе собраны рекомендации по защите от обмана: игнорирование звонков с неизвестных номеров, отказ от передачи конфиденциальной информации и кодов, установка определителя номера и антивирусного программного обеспечения, подключение услуги "Вторая рука", а также установка самозапрета на получение кредитов и регистрацию SIM-карт.

Атаки на предпринимателей

Телефонные мошенники также нацелены на тюменских предпринимателей. Злоумышленники выдают себя за представителей региональных властей и требуют перевода денежных средств на различные "важные цели". По информации областного правительства, бизнесмены получали звонки с требованиями о передаче средств якобы на гуманитарные миссии и социальные проекты.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
