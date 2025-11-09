Великий Чайный путь и 10 млн туристов: туристический обмен между Россией, Монголией и Китаем вырастет

Заместитель главы Минэкономразвития РФ Дмитрий Вахруков выразил уверенность в значительном увеличении туристического обмена между Россией, Монголией и Китаем.

Фото: freepik.com is licensed under Free More info Форум

По его прогнозам, к 2030 году суммарный поток туристов может достичь впечатляющей отметки в 10 миллионов человек ежегодно. Об этом стало известно в ходе девятого министерского совещания, посвященного вопросам туризма между тремя странами.

Продление программы до 2031 года

Вахруков, возглавлявший российскую делегацию на встрече, подчеркнул растущую популярность туристических направлений в каждой из стран. В рамках совещания обсуждались вопросы продления действия программы экономического коридора между Монголией, Китаем и Россией до 2031 года.

Замминистра предложил рассмотреть возможность использования электронного кошелька, разработанного Сбербанком, для удобства оплаты туристами из Монголии и Китая, а также возобновить прямое авиасообщение между Улан-Батором и Москвой.

Развитие туристической инфраструктуры в России

Особое внимание было уделено развитию туристической инфраструктуры в России. Вахруков отметил, что за последние годы создано около ста объектов федерального и регионального значения, связанных с историей Великого Чайного пути. Эти объекты расположены в 19 регионах страны, начиная от Бурятии и заканчивая Москвой и Санкт-Петербургом. В настоящее время турпродукты, основанные на этом историческом маршруте, успешно реализуются в Иркутской области, Бурятии, Красноярском крае, Забайкальском крае и других регионах.

В совещании также приняли участие министр культуры, спорта, туризма и молодёжной политики Монголии Чинбатын Ундрам и заместитель министра культуры и туризма Китая Ван Цзяньхуа, сообщает ТАСС.