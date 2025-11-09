На кону 100 млрд долларов: раскрыт план по покорению торговых горизонтов с Индией

Целевой показатель товарооборота между Россией и Индией к 2030 году установлен на уровне 100 миллиардов долларов США.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Подписание договора

Об этом заявил российский посол Денис Алипов в интервью Hindustan Times, одновременно подчеркнув, что западные санкции являются инструментом политического давления и недобросовестной конкуренции.

Рост торговли и новые вызовы

Несмотря на заявления от 6 ноября президента США Дональда Трампа о почти полном прекращении закупок российской нефти Индией, начиная с 2022 года товарооборот между странами увеличился более чем в шесть раз.

Благодаря этому Россия стала четвёртым по величине торговым партнёром Индии с общим объёмом в 70 миллиардов долларов. Россия остаётся надёжным поставщиком энергоносителей, обеспечивая более трети индийского импорта нефти.

Важно отметить, что более 90% торговых операций осуществляются в национальных валютах или альтернативных доллару валютах.

Адаптация к санкциям и будущие перспективы

Алипов отметил, что многие индийские компании, ранее ориентированные на сотрудничество с ЕС и США, проявляют осторожность в отношениях с российскими партнёрами. Однако российские банки успешно адаптировались к заморозке счетов и отключению от SWIFT, а индийские финансовые институты разработали механизмы для минимизации рисков вторичных санкций, создав систему прямых платежей.

Одной из проблем остается торговый дисбаланс в размере 60 миллиардов долларов в 2024 году. Россия предлагает индийским производителям увеличить поставки на российский рынок для выравнивания этой пропорции.

Для достижения амбициозной цели в 100 миллиардов долларов к 2030 году необходимо повышать эффективность независимых платёжных решений, развивать страхование, создавать альтернативные логистические коридоры, расширять возможности для взаимных инвестиций и доступ к рынкам путем зон свободной торговли в рамках ЕАЭС и Индии, а также поощрять трудовую миграцию.

Среди приоритетов также называются локализация производства малых реакторов, развитие технологий передачи энергии, блокчейна, искусственного интеллекта, сотрудничество в Арктике и строительство танкеров, ледоколов и гражданских самолётов, пишет РБК.