Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Хочется мантов, а специальной кастрюли нет: этот минутный способ спасёт ужин
Сила воли тут ни при чём: найдена настоящая причина, почему рука постоянно тянется к еде
Ездит тише, служит дольше, заводится в мороз: дизель 2025 года удивит даже скептиков
Мария Кожевникова раскрыла секрет ухода из Универа: у неё было на это две причины
Глаз бури: тайна спокойствия в сердце самого разрушительного природного явления
Мальчики уязвимы, а девочки устраивают концерты: как пол питомца влияет на ваше спокойствие и кошелёк
Весы не врут: цифры, которые скажут о здоровье бройлера больше, чем его аппетит
Холодная грядка, тёплый урожай арбузов: как прививка экономит место и силы дачника
Электромобиль как новый бензиновый монстр: в Великобритании к розетке добавляют счёт за мили

Набрали кредитов, а возвращать кто будет: 800 миллиардов ежегодно — какие долги душат экономику страны

3:04
Экономика

Российские суды за десятилетний период (2015-2024 гг.) вынесли решения о взыскании с заёмщиков по кредитным обязательствам в общей сложности свыше 8 триллионов рублей. Ежегодный объем взысканий превышает 800 миллиардов рублей.

Женщина подписывает договор
Фото: freepik.com by pressfoto, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Женщина подписывает договор

Динамика рассмотрения дел

За указанный период суды общей юрисдикции рассмотрели около 81 миллиона исков о взыскании кредитных долгов. Удовлетворено было 78,8 миллионов исков, что в денежном эквиваленте составляет 8,388 триллиона рублей. Около 90% решений (70,8 миллионов дел) были приняты в упрощенном порядке, без проведения полноценных судебных заседаний. Отклонено было лишь 1% исков (809 тысяч), а 365 тысяч дел были прекращены.

Рост кредитных споров по сравнению с прошлым десятилетием

За предыдущие 10 лет (2005-2014 гг.) количество исков о взыскании кредитных долгов, поступивших в суды, было значительно меньше — около 8 миллионов. Суды удовлетворили 7,45 миллиона исков на общую сумму 2,5 триллиона рублей.

Ежегодные объёмы взысканий: тенденции

Если в 2005 году суды вынесли решений о взыскании 8 миллиардов рублей по кредитным договорам (71 тысяча решений), то в 2010 году эта сумма выросла до 359 миллиардов рублей (725 тысяч решений). В 2015 году было взыскано 771 миллиард рублей (2,5 миллиона решений), а в 2024 году — 834 миллиарда рублей (14,8 миллиона решений).

Статистика за первое полугодие текущего года

За первые шесть месяцев текущего года в суды поступило около 6 миллионов дел о взыскании кредитных долгов на сумму 606 миллиардов рублей. Удовлетворено 5,8 миллиона исков на сумму 343 миллиарда рублей, при этом 5,49 миллиона решений были приняты в форме судебного приказа, сообщает ТАСС.

Данные Судебного департамента

Согласно статистике Судебного департамента при Верховном суде РФ, за период с 2018 по 2024 год в суды поступило 71 миллион дел о взыскании задолженности по кредитам на общую сумму 14 триллионов рублей. Суды удовлетворили 69 миллионов исков, присудив к взысканию 5,9 триллиона рублей.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Собаки помнят боль, но умеют прощать: история, которую должен знать каждый хозяин
Домашние животные
Собаки помнят боль, но умеют прощать: история, которую должен знать каждый хозяин
Стиль 2026 для пышных фигур: сочетания, которые ломают правила и привлекают взгляды
Красота и стиль
Стиль 2026 для пышных фигур: сочетания, которые ломают правила и привлекают взгляды
Холод вырывается из плена: прогнозы сулят Европе суровые морозы уже в декабре
Наука и техника
Холод вырывается из плена: прогнозы сулят Европе суровые морозы уже в декабре
Популярное
Обеспечены на два века: что таит в себе новое нефтяное месторождение от Татнефти

"Татнефть" объявила об открытии нового нефтяного месторождения в Северо-Западной части Прикамья.

Обеспечены на два века: что таит в себе новое нефтяное месторождение от Татнефти
Природа сошла с ума: змеи в Подмосковье отменили спячку из-за аномально тёплой погоды
Природа сошла с ума: змеи в Подмосковье отменили спячку из-за аномально тёплой погоды
Под ногами — дыхание Земли: в недрах Сибири просыпается котёл, сулящий новую Исландию
Новый вызов для человечества — межзвёздный гость 3I/ATLAS: кто ответит на сигнал внеземного разума
Антиукраинский курс Чехии после выборов в парламент набирает ход Любовь Степушова Икарус: как исчезнувший автобусный гигант потерял своё великолепие Сергей Милешкин Праздник 7 ноября: малоизвестные и важные факты о революции Александр Шторм
Тяжёлый выбор: сын Кадышевой разрушил её шанс заработать 25 миллионов в новогоднюю ночь
Голоса из бездны: учёные услышали под Антарктидой диалог, не похожий ни на что известное
Живут под крышей и атакуют летом: почему сбивать гнездо — худшее, что можно придумать
Живут под крышей и атакуют летом: почему сбивать гнездо — худшее, что можно придумать
Последние материалы
Ездит тише, служит дольше, заводится в мороз: дизель 2025 года удивит даже скептиков
Мария Кожевникова раскрыла секрет ухода из Универа: у неё было на это две причины
Глаз бури: тайна спокойствия в сердце самого разрушительного природного явления
Мальчики уязвимы, а девочки устраивают концерты: как пол питомца влияет на ваше спокойствие и кошелёк
Весы не врут: цифры, которые скажут о здоровье бройлера больше, чем его аппетит
Холодная грядка, тёплый урожай арбузов: как прививка экономит место и силы дачника
Электромобиль как новый бензиновый монстр: в Великобритании к розетке добавляют счёт за мили
Налёт, пятна и мыло исчезли за минуту: проверенный способ вернуть блеск душевой без усилий
Мандарины с дерева, клюква из болота: топ осенних направлений для гастрономических туров
Белые грибы без похода в лес: секретный способ вырастить деликатес прямо на даче под окнами
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.