Набрали кредитов, а возвращать кто будет: 800 миллиардов ежегодно — какие долги душат экономику страны

Экономика

Российские суды за десятилетний период (2015-2024 гг.) вынесли решения о взыскании с заёмщиков по кредитным обязательствам в общей сложности свыше 8 триллионов рублей. Ежегодный объем взысканий превышает 800 миллиардов рублей.

Фото: freepik.com by pressfoto, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Женщина подписывает договор

Динамика рассмотрения дел

За указанный период суды общей юрисдикции рассмотрели около 81 миллиона исков о взыскании кредитных долгов. Удовлетворено было 78,8 миллионов исков, что в денежном эквиваленте составляет 8,388 триллиона рублей. Около 90% решений (70,8 миллионов дел) были приняты в упрощенном порядке, без проведения полноценных судебных заседаний. Отклонено было лишь 1% исков (809 тысяч), а 365 тысяч дел были прекращены.

Рост кредитных споров по сравнению с прошлым десятилетием

За предыдущие 10 лет (2005-2014 гг.) количество исков о взыскании кредитных долгов, поступивших в суды, было значительно меньше — около 8 миллионов. Суды удовлетворили 7,45 миллиона исков на общую сумму 2,5 триллиона рублей.

Ежегодные объёмы взысканий: тенденции

Если в 2005 году суды вынесли решений о взыскании 8 миллиардов рублей по кредитным договорам (71 тысяча решений), то в 2010 году эта сумма выросла до 359 миллиардов рублей (725 тысяч решений). В 2015 году было взыскано 771 миллиард рублей (2,5 миллиона решений), а в 2024 году — 834 миллиарда рублей (14,8 миллиона решений).

Статистика за первое полугодие текущего года

За первые шесть месяцев текущего года в суды поступило около 6 миллионов дел о взыскании кредитных долгов на сумму 606 миллиардов рублей. Удовлетворено 5,8 миллиона исков на сумму 343 миллиарда рублей, при этом 5,49 миллиона решений были приняты в форме судебного приказа, сообщает ТАСС.

Данные Судебного департамента

Согласно статистике Судебного департамента при Верховном суде РФ, за период с 2018 по 2024 год в суды поступило 71 миллион дел о взыскании задолженности по кредитам на общую сумму 14 триллионов рублей. Суды удовлетворили 69 миллионов исков, присудив к взысканию 5,9 триллиона рублей.