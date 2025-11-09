Переломный момент: аренда квартир стала дешевле — что нужно знать

На российском рынке долгосрочной аренды жилой недвижимости наблюдается тенденция к снижению цен.
Особенно ярко выражено это явление в крупных городах, таких как Москва, Краснодар, Екатеринбург, Челябинск и Тула. Согласно аналитическим данным, осенью текущего года стоимость аренды в среднем сократилась на 7-15%, в то время как объём доступного жилья увеличился почти на 40%.
Наиболее существенное падение арендных ставок зафиксировано в Москве (15%) и Краснодаре (14%). Аналитики связывают это с резким увеличением количества выставленных на рынок объектов. Многие владельцы, столкнувшись с трудностями при продаже квартир из-за высоких ипотечных ставок, приняли решение сдавать жилье в аренду, что привело к превышению предложения над спросом, пишут Известия.
Несмотря на снижение цен на долгосрочную аренду, Московская область входит в число лидеров по числу бронирований квартир для краткосрочного проживания. Наряду с Краснодарским краем, Ленинградской областью, Татарстаном и Калининградской областью, этот регион демонстрирует высокие показатели спроса на краткосрочную аренду в третьем квартале текущего года. Популярность Московской области объясняется хорошо развитой инфраструктурой и близостью к популярным туристическим местам.
Средняя арендная ставка в городах-миллионниках в октябре текущего года составила 38 тысяч рублей в месяц. В премиальных локациях и новостройках снижение цен практически не наблюдается, тогда как владельцы жилья в старом фонде более активно снижают ставки, чтобы сохранить арендаторов.
Эксперты прогнозируют дальнейший рост предложения на рынке аренды в ближайшие месяцы за счет выхода новых объектов, приобретенных в период действия льготных ипотечных программ. Это приведет к усилению конкуренции между арендодателями и постепенной стабилизации цен, особенно в регионах с развитым туризмом.
