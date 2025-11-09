Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Арина Соболенко разбита: слёзы и признание после рокового финала
Вы худеете не телом, а мыслями — и вот с чего начинается реальное преображение
Госуслуги теперь опередят эвакуатор — новое уведомление спасёт автомобилистов от сюрпризов
Тепло без лишних счетов: технологии, которые делают зиму тёплой, а счета — маленькими
Засуха живёт в воздухе, а не в горшке: отопление заставляет менять полив, даже когда земля сырая
Когда суп стоил дороже мяса: что ели чехи, когда в доме не было ничего
Вы можете выглядеть дорого и стильно без шопинга — просто вспомните про белую рубашку
Петербург выше Москвы: рост тарифов в гостиницах всех категорий заставляет пересмотреть план поездки
Призрак над волнами: птица, которая видит в кромешной тьме и живёт посреди океана

Переломный момент: аренда квартир стала дешевле — что нужно знать

2:17
Экономика

На российском рынке долгосрочной аренды жилой недвижимости наблюдается тенденция к снижению цен.

аренда апартаментов
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
аренда апартаментов

Особенно ярко выражено это явление в крупных городах, таких как Москва, Краснодар, Екатеринбург, Челябинск и Тула. Согласно аналитическим данным, осенью текущего года стоимость аренды в среднем сократилась на 7-15%, в то время как объём доступного жилья увеличился почти на 40%. 

Причины снижения цен

Наиболее существенное падение арендных ставок зафиксировано в Москве (15%) и Краснодаре (14%). Аналитики связывают это с резким увеличением количества выставленных на рынок объектов. Многие владельцы, столкнувшись с трудностями при продаже квартир из-за высоких ипотечных ставок, приняли решение сдавать жилье в аренду, что привело к превышению предложения над спросом, пишут Известия.

Московская область — лидер по краткосрочной аренде

Несмотря на снижение цен на долгосрочную аренду, Московская область входит в число лидеров по числу бронирований квартир для краткосрочного проживания. Наряду с Краснодарским краем, Ленинградской областью, Татарстаном и Калининградской областью, этот регион демонстрирует высокие показатели спроса на краткосрочную аренду в третьем квартале текущего года. Популярность Московской области объясняется хорошо развитой инфраструктурой и близостью к популярным туристическим местам.

Прогнозы на будущее: стабилизация цен

Средняя арендная ставка в городах-миллионниках в октябре текущего года составила 38 тысяч рублей в месяц. В премиальных локациях и новостройках снижение цен практически не наблюдается, тогда как владельцы жилья в старом фонде более активно снижают ставки, чтобы сохранить арендаторов.

Эксперты прогнозируют дальнейший рост предложения на рынке аренды в ближайшие месяцы за счет выхода новых объектов, приобретенных в период действия льготных ипотечных программ. Это приведет к усилению конкуренции между арендодателями и постепенной стабилизации цен, особенно в регионах с развитым туризмом.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Обычная лестница оказалась мощнее беговой дорожки: эффект видно через неделю
Новости спорта
Обычная лестница оказалась мощнее беговой дорожки: эффект видно через неделю
Под ногами — дыхание Земли: в недрах Сибири просыпается котёл, сулящий новую Исландию
Наука и техника
Под ногами — дыхание Земли: в недрах Сибири просыпается котёл, сулящий новую Исландию
Без пафоса, но с душой: знаменитый советский фильм стал культовым для западных подростков
Кино. Новости и обзоры
Без пафоса, но с душой: знаменитый советский фильм стал культовым для западных подростков
Популярное
Обеспечены на два века: что таит в себе новое нефтяное месторождение от Татнефти

"Татнефть" объявила об открытии нового нефтяного месторождения в Северо-Западной части Прикамья.

Обеспечены на два века: что таит в себе новое нефтяное месторождение от Татнефти
Новый вызов для человечества — межзвёздный гость 3I/ATLAS: кто ответит на сигнал внеземного разума
Новый вызов для человечества — межзвёздный гость 3I/ATLAS: кто ответит на сигнал внеземного разума
Природа сошла с ума: змеи в Подмосковье отменили спячку из-за аномально тёплой погоды
Под ногами — дыхание Земли: в недрах Сибири просыпается котёл, сулящий новую Исландию
Антиукраинский курс Чехии после выборов в парламент набирает ход Любовь Степушова Икарус: как исчезнувший автобусный гигант потерял своё великолепие Сергей Милешкин Праздник 7 ноября: малоизвестные и важные факты о революции Александр Шторм
Тяжёлый выбор: сын Кадышевой разрушил её шанс заработать 25 миллионов в новогоднюю ночь
Голоса из бездны: учёные услышали под Антарктидой диалог, не похожий ни на что известное
Живут под крышей и атакуют летом: почему сбивать гнездо — худшее, что можно придумать
Живут под крышей и атакуют летом: почему сбивать гнездо — худшее, что можно придумать
Последние материалы
Тепло без лишних счетов: технологии, которые делают зиму тёплой, а счета — маленькими
Засуха живёт в воздухе, а не в горшке: отопление заставляет менять полив, даже когда земля сырая
Когда суп стоил дороже мяса: что ели чехи, когда в доме не было ничего
Вы можете выглядеть дорого и стильно без шопинга — просто вспомните про белую рубашку
Петербург выше Москвы: рост тарифов в гостиницах всех категорий заставляет пересмотреть план поездки
Такое тёплое и родное: Жасмин раскрыла имя новорождённого внука и поделилась своим восторгом
Призрак над волнами: птица, которая видит в кромешной тьме и живёт посреди океана
Таймер апокалипсиса включён: дата, когда Вселенная услышит мощный взрыв
Неожиданный ход: Jameson регистрирует товарный знак в России
Простой способ сэкономить топливо и избавиться от дыма: секреты разжигания огня в камине
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.