Переломный момент: аренда квартир стала дешевле — что нужно знать

Экономика

На российском рынке долгосрочной аренды жилой недвижимости наблюдается тенденция к снижению цен.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ аренда апартаментов

Особенно ярко выражено это явление в крупных городах, таких как Москва, Краснодар, Екатеринбург, Челябинск и Тула. Согласно аналитическим данным, осенью текущего года стоимость аренды в среднем сократилась на 7-15%, в то время как объём доступного жилья увеличился почти на 40%.

Причины снижения цен

Наиболее существенное падение арендных ставок зафиксировано в Москве (15%) и Краснодаре (14%). Аналитики связывают это с резким увеличением количества выставленных на рынок объектов. Многие владельцы, столкнувшись с трудностями при продаже квартир из-за высоких ипотечных ставок, приняли решение сдавать жилье в аренду, что привело к превышению предложения над спросом, пишут Известия.

Московская область — лидер по краткосрочной аренде

Несмотря на снижение цен на долгосрочную аренду, Московская область входит в число лидеров по числу бронирований квартир для краткосрочного проживания. Наряду с Краснодарским краем, Ленинградской областью, Татарстаном и Калининградской областью, этот регион демонстрирует высокие показатели спроса на краткосрочную аренду в третьем квартале текущего года. Популярность Московской области объясняется хорошо развитой инфраструктурой и близостью к популярным туристическим местам.

Прогнозы на будущее: стабилизация цен

Средняя арендная ставка в городах-миллионниках в октябре текущего года составила 38 тысяч рублей в месяц. В премиальных локациях и новостройках снижение цен практически не наблюдается, тогда как владельцы жилья в старом фонде более активно снижают ставки, чтобы сохранить арендаторов.

Эксперты прогнозируют дальнейший рост предложения на рынке аренды в ближайшие месяцы за счет выхода новых объектов, приобретенных в период действия льготных ипотечных программ. Это приведет к усилению конкуренции между арендодателями и постепенной стабилизации цен, особенно в регионах с развитым туризмом.