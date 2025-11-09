Неожиданный ход: Jameson регистрирует товарный знак в России

Ирландский производитель виски Jameson, компания Irish Distillers, оформила в Российской Федерации товарный знак, включающий наименование напитка и дизайн бутылки.

Прекращение поставок и закрытие представительства

В 2023 году французская группа Pernod Ricard, которой принадлежит Irish Distillers, заявила об остановке импорта своей продукции в Россию и ликвидации российского филиала.

Регистрация товарных знаков

Несмотря на это, Irish Distillers подала две заявки на регистрацию товарных знаков из Ирландии в мае. В ноябре Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) зарегистрировала оба знака. Оба товарных знака зарегистрированы по классу алкогольных напитков и сопутствующих товаров.