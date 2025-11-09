Импорт взлетел в 26 раз: как китайский порт Фуюань завершил навигационный сезон

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Экономика

Грузовой речной порт города Фуюань (провинция Хэйлунцзян), расположенного на границе, завершил навигационный сезон 2025 года с впечатляющими показателями.

перевозки
Фото: unsplash.com by chuttersnap, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
перевозки

По данным агентства Синьхуа, ссылающегося на "Хэйлунцзян жибао", порт зарегистрировал рекордный объём ввезённой продукции.

Взрывной рост импорта и стабильный экспорт

За 190 дней навигации порт обработал 176 тысяч тонн грузов, что на 115% превышает показатели прошлого года. Особо выделяется импорт, показавший невероятный рост в 26 раз по сравнению с 2024 годом и достигший рекордной отметки в 99 тысяч тонн. Экспорт также продемонстрировал положительную динамику, составив 77 тысяч тонн.

Завершение навигации 

На этой неделе российское грузовое судно "PT670", полностью загруженное товарами, покинуло порт Манцзита, направляясь в Хабаровск. Это событие ознаменовало успешное окончание навигационного периода для данного речного порта в 2025 году.

Уникальное значение порта Манцзита

Стоит отметить, что порт Манцзита является единственным в Хэйлунцзяне, осуществляющим смешанные перевозки по схеме "река-море", пишет РБК.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
