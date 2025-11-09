Финансовая ловушка: как не потерять деньги на устаревших долларовых банкнотах

Профессор кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г.В. Плеханова Михаил Гордиенко сообщил, что возможности обмена устаревших долларовых банкнот все еще существуют, однако этот период неуклонно сокращается.

Сложности банков и риски операций

Гордиенко напомнил, что из-за введённых санкций российские банки лишены прямого доступа к американской банковской системе для обмена купюр старых годов выпуска. Это вынуждает их искать альтернативные, зачастую рискованные каналы для реализации этих банкнот, которые к тому же часто подозреваются в подделке.

Отсутствие обязательств и альтернативные пути

Эксперт подчеркнул, что российские банки не имеют обязательств по приему устаревших долларов, даже несмотря на их формальный статус законного платежного средства. Центральный Банк России не вмешивается в этот процесс, и каждое кредитное учреждение самостоятельно определяет свою политику в отношении операций с такими купюрами.

Тем не менее, все еще возможно найти филиалы крупных банков, где принимают доллары старого образца, предлагая обмен на рубли по менее выгодному курсу. Другой вариант - попытка обменять их за границей, но успех в этом случае не гарантирован, пишет "Прайм".