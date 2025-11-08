Килограмм красного золота: сколько придётся заплатить за икру к Новому году

На рынках Хабаровска килограмм свежей красной икры кижуча и нерки, добытой в текущем году, оценивается в 11-12 тысяч рублей.

Фото: Портал мэра и правительства Москвы / mos.ru by Фото: пресс-служба Департамента торговли и услуг города Москвы, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ икра

При приобретении оптовой партии (нескольких килограммов) возможны скидки, снижающие цену до 9-10 тысяч рублей за килограмм. Стоимость менее престижных сортов красной икры зафиксирована на отметке 8-9 тысяч рублей за килограмм.

Предновогодний ажиотаж

Традиционное увеличение спроса на красную икру в период подготовки к Новому году оказывает повышающее воздействие на ценообразование.

Прогнозы и реальность

Газета "ВЗГЛЯД" сообщала о прогнозах экспертов относительно подорожания красной рыбы и икры к новогодним праздникам. В то же время глава Росрыболовства Илья Шестаков выражал мнение о потенциальном снижении цен на красную икру в России благодаря увеличению объёмов ее производства в текущем году.