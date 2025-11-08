Килограмм красного золота: сколько придётся заплатить за икру к Новому году

На рынках Хабаровска килограмм свежей красной икры кижуча и нерки, добытой в текущем году, оценивается в 11-12 тысяч рублей.
При приобретении оптовой партии (нескольких килограммов) возможны скидки, снижающие цену до 9-10 тысяч рублей за килограмм. Стоимость менее престижных сортов красной икры зафиксирована на отметке 8-9 тысяч рублей за килограмм.
Традиционное увеличение спроса на красную икру в период подготовки к Новому году оказывает повышающее воздействие на ценообразование.
Газета "ВЗГЛЯД" сообщала о прогнозах экспертов относительно подорожания красной рыбы и икры к новогодним праздникам. В то же время глава Росрыболовства Илья Шестаков выражал мнение о потенциальном снижении цен на красную икру в России благодаря увеличению объёмов ее производства в текущем году.
Разбираемся в протоколах и сценариях первого контакта, кто отвечает за связь с внеземным разумом и каких сюрпризов стоит ожидать.