Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Тёмная материя больше не загадка? Найдены новые ответы о её поведении
Южнокорейский берег раскрывает тайны медленной жизни Тэана — что скрыто за горизонтом
Зарядка ночью не убивает аккумулятор — но может испортить смартфон, если допустить одну ошибку
Одна педаль — тысяча трагедий: скорость стала зависимостью, от которой нет страховки
Ваш любимый шампунь больше не даёт блеска — и вот, что скрывается за этим
Холодные мышцы не прощают ошибок: как короткая разминка влияет на тренировки
Картофельное пюре, как в ресторане: откройте для себя главный секрет идеально кремового гарнира
Погладили не там — получили царапину: как не испортить доверие питомца одним движением
Лера Кудрявцева о семье: как дети стали источником её счастья — трогательные откровения

Килограмм красного золота: сколько придётся заплатить за икру к Новому году

Экономика

На рынках Хабаровска килограмм свежей красной икры кижуча и нерки, добытой в текущем году, оценивается в 11-12 тысяч рублей.

икра
Фото: Портал мэра и правительства Москвы / mos.ru by Фото: пресс-служба Департамента торговли и услуг города Москвы, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
икра

При приобретении оптовой партии (нескольких килограммов) возможны скидки, снижающие цену до 9-10 тысяч рублей за килограмм. Стоимость менее престижных сортов красной икры зафиксирована на отметке 8-9 тысяч рублей за килограмм.

Предновогодний ажиотаж

Традиционное увеличение спроса на красную икру в период подготовки к Новому году оказывает повышающее воздействие на ценообразование.

Прогнозы и реальность

Газета "ВЗГЛЯД" сообщала о прогнозах экспертов относительно подорожания красной рыбы и икры к новогодним праздникам. В то же время глава Росрыболовства Илья Шестаков выражал мнение о потенциальном снижении цен на красную икру в России благодаря увеличению объёмов ее производства в текущем году.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Вернулся, будто ничего не было: Максим Галкин* снова разделил публику на ненавистников и фанатов
Шоу-бизнес
Вернулся, будто ничего не было: Максим Галкин* снова разделил публику на ненавистников и фанатов
Автодом как билет в другую жизнь: дорога превращается в дом, а отпуск — в свободу
АвтоПравда
Автодом как билет в другую жизнь: дорога превращается в дом, а отпуск — в свободу
Возвращение на сцену обернулось чудом: Илья Дуров из Динамита признался, чем его удивил Суперстар
Шоу-бизнес
Возвращение на сцену обернулось чудом: Илья Дуров из Динамита признался, чем его удивил Суперстар
Популярное
Новый вызов для человечества — межзвёздный гость 3I/ATLAS: кто ответит на сигнал внеземного разума

Разбираемся в протоколах и сценариях первого контакта, кто отвечает за связь с внеземным разумом и каких сюрпризов стоит ожидать.

Новый вызов для человечества — межзвёздный гость 3I/ATLAS: кто ответит на сигнал внеземного разума
Обеспечены на два века: что таит в себе новое нефтяное месторождение от Татнефти
Обеспечены на два века: что таит в себе новое нефтяное месторождение от Татнефти
Природа сошла с ума: змеи в Подмосковье отменили спячку из-за аномально тёплой погоды
Под ногами — дыхание Земли: в недрах Сибири просыпается котёл, сулящий новую Исландию
Антиукраинский курс Чехии после выборов в парламент набирает ход Любовь Степушова Икарус: как исчезнувший автобусный гигант потерял своё великолепие Сергей Милешкин Праздник 7 ноября: малоизвестные и важные факты о революции Александр Шторм
Голоса из бездны: учёные услышали под Антарктидой диалог, не похожий ни на что известное
Тяжёлый выбор: сын Кадышевой разрушил её шанс заработать 25 миллионов в новогоднюю ночь
Живут под крышей и атакуют летом: почему сбивать гнездо — худшее, что можно придумать
Живут под крышей и атакуют летом: почему сбивать гнездо — худшее, что можно придумать
Последние материалы
Тёмная материя больше не загадка? Найдены новые ответы о её поведении
Южнокорейский берег раскрывает тайны медленной жизни Тэана — что скрыто за горизонтом
Зарядка ночью не убивает аккумулятор — но может испортить смартфон, если допустить одну ошибку
Одна педаль — тысяча трагедий: скорость стала зависимостью, от которой нет страховки
Ваш любимый шампунь больше не даёт блеска — и вот, что скрывается за этим
Холодные мышцы не прощают ошибок: как короткая разминка влияет на тренировки
Картофельное пюре, как в ресторане: откройте для себя главный секрет идеально кремового гарнира
Погладили не там — получили царапину: как не испортить доверие питомца одним движением
Лера Кудрявцева о семье: как дети стали источником её счастья — трогательные откровения
То, что не должно было быть: найдены скрытые входы в пирамиду Менкаура в Гизе
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.