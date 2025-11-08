Масляное цунами: почему цены на подсолнечное масло взорвали мировые рынки

В октябре текущего года стоимость подсолнечного масла достигла трехлетнего пика. Основной причиной такого скачка является сокращение объёмов поставок из Украины.
В октябре зафиксирован четвёртый подряд месяц увеличения цен на подсолнечное масло. Прирост составил 3,4%, подняв стоимость до 1357 долларов за тонну. Подобный уровень цен последний раз наблюдался в октябре 2022 года.
Ключевым фактором, влияющим на рост цен, является устойчивое снижение экспортных объёмов из Украины, одного из ведущих мировых производителей и экспортеров данного продукта. Экспортные показатели страны демонстрируют нисходящую динамику с декабря прошлого года и достигли многолетних минимальных значений. В частности, в сентябре текущего года на мировые рынки было отгружено лишь 203,4 тысячи тонн подсолнечного масла, что на 80% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года.
С начала текущего года Украина экспортировала 3,1 миллиона тонн подсолнечного масла. Для сравнения, за аналогичный период прошлого года этот показатель составлял 4,5 миллиона тонн, следует из анализа РИА Новости данных Всемирного банка и украинского минсельхоза.
