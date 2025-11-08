Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Коридор Север — Юг дал зелёный свет торговле: 62 контейнера-сорокафутовика прибыли в Иран из России

Экономика

В иранский сухой порт Априн прибыл первый грузовой состав из России.

Фото: commons.wikimedia.org by Kryp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Состав, отправленный с полигона Северной железной дороги, преодолел восточный отрезок международного транспортного коридора "Север — Юг", доставив в конечное назначение 62 контейнера-сорокафутовика, содержащих сульфатную целлюлозу. Время в пути составило 13 суток.

Логистический комплекс Априн, функционирующий в качестве мультимодального узла на пересечении транспортных артерий "Восток — Запад" и "Север — Юг", был введён в эксплуатацию в мае текущего года. В настоящее время проект постепенно достигает запланированных объёмов загрузки, способствуя расширению экспортных, импортных и транзитных операций, сообщает РБК.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
