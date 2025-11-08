Налоговый удар в Германии: государство в выигрыше, простые люди в проигрыше

Запланированное на 1 января увеличение минимальной оплаты труда в Германии может существенно увеличить налоговое бремя для низкооплачиваемых работников. Ожидается, что налоговые отчисления вырастут почти на треть.

Пустой кошелёк

Налоговое бремя как шок

Несмотря на то, что минимальная почасовая оплата труда увеличится с текущих 12,82 евро до 13,90 евро только в начале следующего года, дискуссии вокруг этого вопроса уже начались. Например, пекари опасаются роста цен на хлебобулочные изделия, вызванного увеличением затрат на оплату труда. Теперь и Союз налогоплательщиков выражает обеспокоенность, предупреждая о возможном "налоговом шоке".

По словам Райнера Хольцнагеля, президента Союз налогоплательщиков страны (BdSt), налоговое бремя может увеличиться на 29 процентов. Как он пояснил Bild, работник, занятый полный рабочий день на минимальной зарплате, будет платить примерно на 450 евро больше налогов в год.

Уточняется, что после повышения минимальной зарплаты годовой подоходный налог составит около 2000 евро, в то время как без повышения он был бы около 1550 евро. При этом сама минимальная зарплата вырастет всего примерно на 8%, сообщает РИА Новости.

Все плюшки — государству

Хольцнагель объясняет "налоговый шок" принципом прогрессивного налогообложения, где с ростом дохода увеличивается и доля, отчисляемая в виде налогов. Он подчеркнул, что именно в низком сегменте доходов прогрессия особенно заметна, и налоговая нагрузка растёт чрезвычайно быстро. По его мнению, главным бенефициаром увеличения минимальной зарплаты станет государство.