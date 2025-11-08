Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Салаты из СССР, о которых забыли зря: 5 простых рецептов с тем самым вкусом Нового года
От звука гитар до звона монет: дом Оззи Осборна продают по цене, доступной только избранным
Шотландский мост, где собаки сходят с ума: тайна, которая пугает уже несколько поколений
Золотой яд на ложке: что бывает, если переоценить пользу меда и довериться сладости, а не разуму
Ваш дом сходит с ума: 7 признаков, что в квартире завелись незваные соседи
Мягко обнимает, но предаёт возраст: какие шарфы превращают тренд в антимоду
Не спешите рубить буреющую тую: вот что поможет вернуть ей жизнь за пару недель
Хвост вместо терапевта: восемь пород, которые прописывают объятия трижды в день
Неочевидные очаги грязи: 6 забытых точек, без которых уборка никогда не будет полной

Из пустыни с газом: новое месторождение подарит Египту надежду на светлое энергетическое будущее

1:13
Экономика

Египетская нефтегазовая компания Badr Eldin Petroleum сделала значимое открытие газового месторождения в Западной пустыне, о чём в субботу сообщило министерство нефти и минеральных ресурсов страны.

газ
Фото: commons.wikimedia.org by Arivumathi, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
газ

Детали открытия

Согласно официальному заявлению министерства, новое газовое месторождение было обнаружено компанией Badr Eldin Petroleum в районе "Бадр-15" Западной пустыни в результате бурения скважины BED 15-31.

Производительность и запасы

По предварительным оценкам, суточная добыча из новой скважины составит более 453 тысяч кубических метров газа и примерно 102 тонны газового конденсата. Кроме того, ожидается увеличение объёмов запасов газа примерно на 15 миллиардов кубических футов (около 0,42 миллиарда кубических метров).

Перспективы дальнейшей разработки

В настоящее время министерство проводит комплексную переоценку газоносного потенциала данного региона с целью определения оптимальных мест для бурения новых скважин и дальнейшего развития месторождения, сообщает РИА Новости.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Дорогие, красивые, бесполезные: топ-10 авто, от которых отказываются быстрее всего
Авто
Дорогие, красивые, бесполезные: топ-10 авто, от которых отказываются быстрее всего
Стиль 2026 для пышных фигур: сочетания, которые ломают правила и привлекают взгляды
Красота и стиль
Стиль 2026 для пышных фигур: сочетания, которые ломают правила и привлекают взгляды
Китайцы больше не ржавеют: названы 9 кроссоверов из Поднебесной с самой прочной защитой кузова
Авто
Китайцы больше не ржавеют: названы 9 кроссоверов из Поднебесной с самой прочной защитой кузова
Популярное
Обычная лестница оказалась мощнее беговой дорожки: эффект видно через неделю

Забудьте о спортзале. Лестница — ваш бесплатный тренажёр. 7 эффективных упражнений прокачают всё тело, улучшат кардио и укрепят здоровье. Проверьте.

Обычная лестница оказалась мощнее беговой дорожки: эффект видно через неделю
Мерзлота начала говорить: древняя находка в Якутии меняет представление о времени
Мерзлота начала говорить: древняя находка в Якутии меняет представление о времени
Собаки помнят боль, но умеют прощать: история, которую должен знать каждый хозяин
Стиль 2026 для пышных фигур: сочетания, которые ломают правила и привлекают взгляды
Антиукраинский курс Чехии после выборов в парламент набирает ход Любовь Степушова Икарус: как исчезнувший автобусный гигант потерял своё великолепие Сергей Милешкин Праздник 7 ноября: малоизвестные и важные факты о революции Александр Шторм
Плавание против ходьбы: какой вид спорта реально продлевает жизнь
Новый вызов для человечества — межзвёздный гость 3I/ATLAS: кто ответит на сигнал внеземного разума
Адские врата над Украиной: Россия нарастила выпуск Су-34
Адские врата над Украиной: Россия нарастила выпуск Су-34
Последние материалы
От звука гитар до звона монет: дом Оззи Осборна продают по цене, доступной только избранным
Шотландский мост, где собаки сходят с ума: тайна, которая пугает уже несколько поколений
Золотой яд на ложке: что бывает, если переоценить пользу меда и довериться сладости, а не разуму
Ваш дом сходит с ума: 7 признаков, что в квартире завелись незваные соседи
Мягко обнимает, но предаёт возраст: какие шарфы превращают тренд в антимоду
Хвост вместо терапевта: восемь пород, которые прописывают объятия трижды в день
Не спешите рубить буреющую тую: вот что поможет вернуть ей жизнь за пару недель
Кошка приклеилась к вам на улице: это не мистика, а важное послание, которое вы игнорируете
Неочевидные очаги грязи: 6 забытых точек, без которых уборка никогда не будет полной
Тренировки становятся ловушкой: когда спорт перестаёт лечить и начинает ломать
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.