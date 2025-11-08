Из пустыни с газом: новое месторождение подарит Египту надежду на светлое энергетическое будущее

Египетская нефтегазовая компания Badr Eldin Petroleum сделала значимое открытие газового месторождения в Западной пустыне, о чём в субботу сообщило министерство нефти и минеральных ресурсов страны.

Фото: commons.wikimedia.org by Arivumathi, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ газ

Детали открытия

Согласно официальному заявлению министерства, новое газовое месторождение было обнаружено компанией Badr Eldin Petroleum в районе "Бадр-15" Западной пустыни в результате бурения скважины BED 15-31.

Производительность и запасы

По предварительным оценкам, суточная добыча из новой скважины составит более 453 тысяч кубических метров газа и примерно 102 тонны газового конденсата. Кроме того, ожидается увеличение объёмов запасов газа примерно на 15 миллиардов кубических футов (около 0,42 миллиарда кубических метров).

Перспективы дальнейшей разработки

В настоящее время министерство проводит комплексную переоценку газоносного потенциала данного региона с целью определения оптимальных мест для бурения новых скважин и дальнейшего развития месторождения, сообщает РИА Новости.