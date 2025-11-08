От амфибий до спасательных катеров: новая судоверфь открывает двери в Нижегородской области

В посёлке Гидроторф Балахнинского района, благодаря поддержке Нижегородской областной корпорации развития, стартовала деятельность новой судостроительной компании.

Фото: компания "Судостроительная верфь "РПР" is licensed under free for commercial use маломерное судно

Основным направлением её работы станет выпуск небольших судов, в том числе судов-амфибий, а также катеров, предназначенных для спасательных операций и обслуживания нефтепромыслов.

Инвестиции и планы развития

По данным корпорации, общий объём инвестиций в организацию производства составил 300 миллионов рублей. По словам директора предприятия Дмитрия Новоселова, производственная площадка оборудована по последнему слову техники, что дает возможность не только производить разнообразные типы судов, но и разрабатывать инновационные решения в судостроении. Компания тесно сотрудничает с Белоруссией.

Поддержка и перспективы

Генеральный директор Корпорации развития Нижегородской области Игорь Ищенко выразил уверенность в успехе нового предприятия, отметив богатые судостроительные традиции региона. Он также сообщил, что специалисты корпорации оказывали поддержку инвестору на всех этапах реализации проекта и сейчас рассматривают возможность строительства дополнительных производственных помещений.

Данный проект реализован в рамках федеральной программы "Повышение инвестиционной активности" национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика".

В 2025 году Нижегородская область подтвердила свой статус одного из лидеров в Национальном рейтинге инвестиционного климата, составленном АСИ.