Фальстарт или реальная угроза: что задумала Литва в отношении белорусских грузов

Экономика

Власти Литвы рассматривают возможность введения ограничений на железнодорожные перевозки грузов из Белоруссии.

Вильнюс
Фото: commons.wikimedia.org by DAVID HOLT from London, England, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Вильнюс

Поводом для обсуждения данной меры стала ситуация с литовскими грузовиками, застрявшими на территории соседней страны, возвращению которых, по утверждениям Вильнюса, препятствует белорусская сторона. Об этом заявил советник премьер-министра Литвы Игнас Доброволскас в эфире национального радио.

Условия для введения ограничений

Доброволскас подчеркнул, что долгосрочный запрет на транзит белорусских грузов по литовской железной дороге пока находится на стадии рассмотрения. Он отметил, что такая мера может быть применена в случае ухудшения ситуации с застрявшими в Белоруссии грузовыми автомобилями. Советник также выразил мнение, что Минск демонстрирует склонность к эскалации конфликта, сообщает ТАСС.

Предпосылки кризиса

29 октября Литва полностью закрыла автомобильную границу с Белоруссией на месяц, объяснив это участившимися случаями проникновения на территорию страны метеозондов, используемых для контрабанды сигарет. В ответ на это МИД Белоруссии заявил, что Литва продемонстрировала пренебрежение европейскими ценностями, касающимися свободы передвижения.

31 октября Белоруссия ввела запрет на передвижение по своим дорогам грузовиков и тракторов, зарегистрированных в Литве и Польше, что привело к скоплению около 5 тысяч литовских фур на белорусских пограничных пунктах.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
