Фальстарт или реальная угроза: что задумала Литва в отношении белорусских грузов

Власти Литвы рассматривают возможность введения ограничений на железнодорожные перевозки грузов из Белоруссии.
Поводом для обсуждения данной меры стала ситуация с литовскими грузовиками, застрявшими на территории соседней страны, возвращению которых, по утверждениям Вильнюса, препятствует белорусская сторона. Об этом заявил советник премьер-министра Литвы Игнас Доброволскас в эфире национального радио.
Доброволскас подчеркнул, что долгосрочный запрет на транзит белорусских грузов по литовской железной дороге пока находится на стадии рассмотрения. Он отметил, что такая мера может быть применена в случае ухудшения ситуации с застрявшими в Белоруссии грузовыми автомобилями. Советник также выразил мнение, что Минск демонстрирует склонность к эскалации конфликта, сообщает ТАСС.
29 октября Литва полностью закрыла автомобильную границу с Белоруссией на месяц, объяснив это участившимися случаями проникновения на территорию страны метеозондов, используемых для контрабанды сигарет. В ответ на это МИД Белоруссии заявил, что Литва продемонстрировала пренебрежение европейскими ценностями, касающимися свободы передвижения.
31 октября Белоруссия ввела запрет на передвижение по своим дорогам грузовиков и тракторов, зарегистрированных в Литве и Польше, что привело к скоплению около 5 тысяч литовских фур на белорусских пограничных пунктах.
