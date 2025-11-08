Китайский след обнаружен в бункере под Франкфуртом: крупнейшее хранилище редкоземельных элементов в Германии

В секретном бункере, расположенном к востоку от Франкфурта, компания Tradium хранит сотни тонн редкоземельных элементов. Этот бункер — крупнейший в Германии.
Диспрозий, тербий, неодим — эти и другие металлы стали незаменимыми компонентами современных технологий, от смартфонов до электромобилей и ветряных электростанций.
Компания Tradium, базирующаяся в Ной-Изенбурге, специализируется на торговле стратегически важными металлами. Практически все маркировки на контейнерах указывают на общее происхождение: Китай.
Китай занимает лидирующие позиции на мировом рынке редкоземельных элементов, обеспечивая более 60% мировой добычи сырья, и контролирует 92% переработки этих металлов. Другие страны, добывающие редкоземельные металлы, отправляют их в Поднебесную для дальнейшей обработки, сообщает Rheinische Post.
"Цены растут, и будущее остаётся непредсказуемым", — отмечает Матиас Рют, генеральный директор Tradium.
По его словам, ситуация может дойти до остановки производства, что, безусловно, будет иметь драматические последствия.
