Китайский след обнаружен в бункере под Франкфуртом: крупнейшее хранилище редкоземельных элементов в Германии

1:17 Your browser does not support the audio element. Экономика

В секретном бункере, расположенном к востоку от Франкфурта, компания Tradium хранит сотни тонн редкоземельных элементов. Этот бункер — крупнейший в Германии.

Фото: commons.wikimedia.org by Peggy Greb, US department of agriculture, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Редкоземельные металлы

Диспрозий, тербий, неодим — эти и другие металлы стали незаменимыми компонентами современных технологий, от смартфонов до электромобилей и ветряных электростанций.

Под защитой бронированной двери

Компания Tradium, базирующаяся в Ной-Изенбурге, специализируется на торговле стратегически важными металлами. Практически все маркировки на контейнерах указывают на общее происхождение: Китай.

Китайское доминирование

Китай занимает лидирующие позиции на мировом рынке редкоземельных элементов, обеспечивая более 60% мировой добычи сырья, и контролирует 92% переработки этих металлов. Другие страны, добывающие редкоземельные металлы, отправляют их в Поднебесную для дальнейшей обработки, сообщает Rheinische Post.

"Цены растут, и будущее остаётся непредсказуемым", — отмечает Матиас Рют, генеральный директор Tradium.

По его словам, ситуация может дойти до остановки производства, что, безусловно, будет иметь драматические последствия.