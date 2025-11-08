Российские алмазы уходят в кругосветку и возвращаются дороже: посредники поднимают цену до 200%

Россия остаётся одним из крупнейших производителей алмазов в мире, но вопреки логике, отечественные покупатели вынуждены платить за бриллианты дороже, чем жители Дубая или Тель-Авива. Санкции, налоги и перекос в структуре отрасли превратили алмаз — символ роскоши — в показатель системных проблем экономики.
После введения санкций Евросоюзом в 2024 году ожидалось, что внутренний рынок буквально "захлестнёт" избыток алмазов. Однако цены не рухнули, а напротив, в некоторых категориях даже подросли. Главная причина — почти полное отсутствие собственного гранильного производства.
Россия добывает около 30% мирового объёма алмазов, однако внутри страны обрабатывается лишь 2-3%. Остальное сырьё уходит в Индию, Бельгию, Израиль.
Когда-то "Алроса" могла продавать сырьё отечественным гранильщикам без НДС, но отказ от этой льготы в 2008 году сделал внутреннюю переработку нерентабельной. В итоге камни совершают дорогостоящее путешествие вокруг света: из Якутии — в Индию на огранку, затем обратно в Россию как готовые бриллианты.
Каждый этап добавляет наценку: около 10% берут индийские мастера, при обратном ввозе — ещё 30-35% за налоги и пошлины. А в ювелирных салонах маржа вырастает до 100-200%.
Итог: российский потребитель платит за "свои" камни вдвое больше, чем иностранцы.
Несмотря на санкции и синтетические аналоги, цены остаются устойчивыми. Рынок фактически контролируется несколькими гигантами — De Beers, "Алросой", Rio Tinto и Dominion Diamond.
Когда спрос снижается, компании просто уменьшают добычу и отправляют сырьё в хранилища, тем самым стабилизируя рынок.
По данным De Beers, в 2024 году добыча упала на 22%, а "Алроса" снизила объёмы на 4,6%, при этом запасы россыпных алмазов выросли. Дефицит особенно заметен в сегменте камней весом от двух карат: таких бриллиантов всё меньше, а значит, их стоимость растёт.
"Из всего добываемого сырья лишь 5-10% составляют действительно качественные камни", — отметила ведущий геммолог Ева Германова.
По прогнозу BCG, к 2033 году глобальное производство алмазов снизится до 110-120 млн карат. Новые шахты не компенсируют истощение старых месторождений. В условиях сокращения добычи даже санкции не способны обрушить рынок.
В премиальном сегменте (2-3 карата, цвет D-F, чистота VVS-VS) уже фиксируется умеренный рост цен. В ближайшие 12-18 месяцев эксперты ожидают повышение на 5-8%, а за пять лет — на 15%.
В последние годы активно растёт сегмент LGD — лабораторно выращенных бриллиантов. Их стоимость за 2020-2025 годы упала на 60-80%: сегодня на оптовом рынке их можно купить за $100-200 за карат.
Но конкурировать с природными камнями они уже не могут — рынок фактически разделился на два независимых сегмента. LGD воспринимаются скорее как дорогая бижутерия, а не как альтернатива натуральным алмазам.
"Купите инвестиционный бриллиант — вложите деньги в надёжный актив!" — такие предложения можно встретить в каждом втором ювелирном магазине.
На деле "инвестиционный бриллиант" — это маркетинговый миф. Розничная наценка, бренд и реклама делают камень предметом роскоши, но не инвестицией. При перепродаже вернуть даже половину стоимости практически невозможно.
Чтобы действительно сохранить капитал, бриллианты нужно покупать не в бутиках, а на алмазных биржах или через посредников, берущих около 5% комиссии.
Размер и характеристики. Оптимальны камни 1,5-3 карата, цвет D-F (допускается G), чистота VVS1-VS1, огранка excellent.
Сертификат. Только GIA, с отметкой о слабой или отсутствующей флуоресценции.
Место покупки. Лучше приобрести камень в Дубае, Антверпене, Мумбаи или Тель-Авиве — ближе к биржам и без лишних посредников.
Цель. Если это украшение — покупайте ради эмоций, не ради выгоды. Если сохранение средств — подход должен быть профессиональным.
|Миф
|Правда
|Бриллианты — надёжная инвестиция
|Только при покупке на бирже и без розничных наценок
|Синтетика обвалит рынок
|Натуральные камни удерживают позиции благодаря ограниченному предложению
Россия добывает около третьи мировых алмазов, но почти не занимается их огранкой.
Синтетический бриллиант можно вырастить за 2-3 недели - против миллиардов лет в природе.
