Российские алмазы уходят в кругосветку и возвращаются дороже: посредники поднимают цену до 200%

Экономика

Россия остаётся одним из крупнейших производителей алмазов в мире, но вопреки логике, отечественные покупатели вынуждены платить за бриллианты дороже, чем жители Дубая или Тель-Авива. Санкции, налоги и перекос в структуре отрасли превратили алмаз — символ роскоши — в показатель системных проблем экономики.

Фото: Desingned by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Роскошный блеск бриллиантов

Почему дешёвого изобилия не случилось

После введения санкций Евросоюзом в 2024 году ожидалось, что внутренний рынок буквально "захлестнёт" избыток алмазов. Однако цены не рухнули, а напротив, в некоторых категориях даже подросли. Главная причина — почти полное отсутствие собственного гранильного производства.

Россия добывает около 30% мирового объёма алмазов, однако внутри страны обрабатывается лишь 2-3%. Остальное сырьё уходит в Индию, Бельгию, Израиль.

Когда-то "Алроса" могла продавать сырьё отечественным гранильщикам без НДС, но отказ от этой льготы в 2008 году сделал внутреннюю переработку нерентабельной. В итоге камни совершают дорогостоящее путешествие вокруг света: из Якутии — в Индию на огранку, затем обратно в Россию как готовые бриллианты.

Каждый этап добавляет наценку: около 10% берут индийские мастера, при обратном ввозе — ещё 30-35% за налоги и пошлины. А в ювелирных салонах маржа вырастает до 100-200%.

Итог: российский потребитель платит за "свои" камни вдвое больше, чем иностранцы.

Алмазный рынок как олигополия

Несмотря на санкции и синтетические аналоги, цены остаются устойчивыми. Рынок фактически контролируется несколькими гигантами — De Beers, "Алросой", Rio Tinto и Dominion Diamond.

Когда спрос снижается, компании просто уменьшают добычу и отправляют сырьё в хранилища, тем самым стабилизируя рынок.

По данным De Beers, в 2024 году добыча упала на 22%, а "Алроса" снизила объёмы на 4,6%, при этом запасы россыпных алмазов выросли. Дефицит особенно заметен в сегменте камней весом от двух карат: таких бриллиантов всё меньше, а значит, их стоимость растёт.

"Из всего добываемого сырья лишь 5-10% составляют действительно качественные камни", — отметила ведущий геммолог Ева Германова.

Почему падения цен не будет

По прогнозу BCG, к 2033 году глобальное производство алмазов снизится до 110-120 млн карат. Новые шахты не компенсируют истощение старых месторождений. В условиях сокращения добычи даже санкции не способны обрушить рынок.

В премиальном сегменте (2-3 карата, цвет D-F, чистота VVS-VS) уже фиксируется умеренный рост цен. В ближайшие 12-18 месяцев эксперты ожидают повышение на 5-8%, а за пять лет — на 15%.

Синтетика: параллельный рынок

В последние годы активно растёт сегмент LGD — лабораторно выращенных бриллиантов. Их стоимость за 2020-2025 годы упала на 60-80%: сегодня на оптовом рынке их можно купить за $100-200 за карат.

Но конкурировать с природными камнями они уже не могут — рынок фактически разделился на два независимых сегмента. LGD воспринимаются скорее как дорогая бижутерия, а не как альтернатива натуральным алмазам.

Миф об "инвестиционных бриллиантах"

"Купите инвестиционный бриллиант — вложите деньги в надёжный актив!" — такие предложения можно встретить в каждом втором ювелирном магазине.

На деле "инвестиционный бриллиант" — это маркетинговый миф. Розничная наценка, бренд и реклама делают камень предметом роскоши, но не инвестицией. При перепродаже вернуть даже половину стоимости практически невозможно.

Чтобы действительно сохранить капитал, бриллианты нужно покупать не в бутиках, а на алмазных биржах или через посредников, берущих около 5% комиссии.

Как выбрать бриллиант, если всё же хочется

Размер и характеристики. Оптимальны камни 1,5-3 карата, цвет D-F (допускается G), чистота VVS1-VS1, огранка excellent. Сертификат. Только GIA, с отметкой о слабой или отсутствующей флуоресценции. Место покупки. Лучше приобрести камень в Дубае, Антверпене, Мумбаи или Тель-Авиве — ближе к биржам и без лишних посредников. Цель. Если это украшение — покупайте ради эмоций, не ради выгоды. Если сохранение средств — подход должен быть профессиональным.

Мифы и правда

Миф Правда Бриллианты — надёжная инвестиция Только при покупке на бирже и без розничных наценок Синтетика обвалит рынок Натуральные камни удерживают позиции благодаря ограниченному предложению

Интересные факты

Россия добывает около третьи мировых алмазов, но почти не занимается их огранкой. Синтетический бриллиант можно вырастить за 2-3 недели - против миллиардов лет в природе.