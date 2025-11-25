Завод Ижсталь усох наполовину: как прибыль Мечела тает быстрее стали

Почти незаметные на первый взгляд колебания на рынке металлов обернулись для "Ижстали" серьёзным падением финансовых показателей. Ижевский завод группы "Мечел" завершил девять месяцев 2025 года с чистой прибылью 1,344 млрд рублей — вдвое меньше результата годом ранее.
Резкое сокращение прибыли совпало с уменьшением выручки: доходы предприятия снизились с 25 млрд до 22,4 млрд рублей. Такая динамика отражает ослабление рыночной конъюнктуры в отрасли, где давление на производителей усиливается несколько лет подряд. И хотя завод продолжает показывать положительный финансовый результат, темпы снижения маржинальности становятся всё более ощутимыми.
Дополнительная нагрузка легла на процентные расходы, которые за год выросли почти в четыре раза. Ситуация усложнилась ростом краткосрочных обязательств: объём долга превысил 6,28 млрд рублей, прибавив свыше двух миллиардов к уровню конца 2024 года. Как сообщает kursdela.biz, такой рост долгового давления делает дальнейшее планирование затрат для предприятия более уязвимым.
Состояние "Ижстали" иллюстрирует общую динамику в холдинге "Мечел". Компания уже несколько лет работает под значительным долговым прессом на фоне нестабильного спроса на металлопродукцию и изменения логистических условий. В 2025 году холдинг не вошёл в рейтинг ста крупнейших российских компаний по чистой прибыли и оказался в числе наиболее убыточных предприятий страны.
На этом фоне решение сократить поставки угля примерно на четверть стало вынужденным шагом в рамках обновлённой стратегии управления ресурсами. Холдинг публично заявлял о рассмотрении вариантов по продаже части активов, включая энергетические подразделения, что должно снизить долговую нагрузку и перераспределить потоки капитала.
Несмотря на ухудшение финансовых результатов, предприятие продолжило инвестировать в производственную базу. На модернизацию оборудования за девять месяцев направлено более 86 млн рублей. Такие вложения при формально неблагоприятных показателях говорят о стремлении удержать конкурентоспособность и обновить инфраструктуру, необходимую для сохранения доли рынка.
Поддержка производственного цикла в период снижения прибыли показывает, что компания ориентируется на долгосрочные цели. И хотя статистика выглядит жёстко, внутренние процессы указывают на стремление сохранить устойчивые темпы развития и минимизировать последствия внешнего давления.
