Завод Ижсталь усох наполовину: как прибыль Мечела тает быстрее стали

Ижсталь сократила чистую прибыль почти вдвое к прошлому году сообщает издание

Почти незаметные на первый взгляд колебания на рынке металлов обернулись для "Ижстали" серьёзным падением финансовых показателей. Ижевский завод группы "Мечел" завершил девять месяцев 2025 года с чистой прибылью 1,344 млрд рублей — вдвое меньше результата годом ранее.

Финансовый спад и его причины

Резкое сокращение прибыли совпало с уменьшением выручки: доходы предприятия снизились с 25 млрд до 22,4 млрд рублей. Такая динамика отражает ослабление рыночной конъюнктуры в отрасли, где давление на производителей усиливается несколько лет подряд. И хотя завод продолжает показывать положительный финансовый результат, темпы снижения маржинальности становятся всё более ощутимыми.

Дополнительная нагрузка легла на процентные расходы, которые за год выросли почти в четыре раза. Ситуация усложнилась ростом краткосрочных обязательств: объём долга превысил 6,28 млрд рублей, прибавив свыше двух миллиардов к уровню конца 2024 года. Как сообщает kursdela.biz, такой рост долгового давления делает дальнейшее планирование затрат для предприятия более уязвимым.

Давление на холдинг и устойчивость стратегий

Состояние "Ижстали" иллюстрирует общую динамику в холдинге "Мечел". Компания уже несколько лет работает под значительным долговым прессом на фоне нестабильного спроса на металлопродукцию и изменения логистических условий. В 2025 году холдинг не вошёл в рейтинг ста крупнейших российских компаний по чистой прибыли и оказался в числе наиболее убыточных предприятий страны.

На этом фоне решение сократить поставки угля примерно на четверть стало вынужденным шагом в рамках обновлённой стратегии управления ресурсами. Холдинг публично заявлял о рассмотрении вариантов по продаже части активов, включая энергетические подразделения, что должно снизить долговую нагрузку и перераспределить потоки капитала.

Инвестиции вопреки статистике

Несмотря на ухудшение финансовых результатов, предприятие продолжило инвестировать в производственную базу. На модернизацию оборудования за девять месяцев направлено более 86 млн рублей. Такие вложения при формально неблагоприятных показателях говорят о стремлении удержать конкурентоспособность и обновить инфраструктуру, необходимую для сохранения доли рынка.

Поддержка производственного цикла в период снижения прибыли показывает, что компания ориентируется на долгосрочные цели. И хотя статистика выглядит жёстко, внутренние процессы указывают на стремление сохранить устойчивые темпы развития и минимизировать последствия внешнего давления.