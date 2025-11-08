Бензин ещё остался, дизеля уже нет: что происходит с Teboil в Финляндии

Финская АЗС, функционирующая под брендом Teboil (принадлежит "Лукойлу"), инициировала процедуру банкротства.
Информацию об этом распространила телерадиовещательная организация Yle, сообщает ТАСС.
Распоряжающаяся данной станцией фирма Joroinen Etappi направила соответствующее прошение в судебный орган области Северное Саво. На АЗС всё еще доступен бензин, однако приобрести дизельное топливо уже невозможно.
Согласно данным Yle, финансовый оборот Teboil в Финляндии в 2021 году достигал почти 990 тысяч евро, но к 2024 году снизился почти на четверть, составив 756 тысяч евро. Отмечается, что компания зафиксировала убыток в размере 22 тысяч евро. Teboil была основана в 1934 г., а в 2005 г. вошла в состав "Лукойла".
В октябре "Лукойл" был включен в санкционные списки США и Великобритании. Параллельно с этим Neste прекратила поставки топлива Teboil, что было обусловлено санкциями против российской материнской компании. "Лукойл" заявлял о планах реализации международных активов из-за ограничений.
"Лукойл" получил предложение от Gunvor о покупке дочерней структуры Lukoil International GmbH, владеющей зарубежными активами российской компании. Однако Gunvor отказалась от сделки 6 ноября после того, как Минфин США отказался выдать ей лицензию для ведения бизнеса.
