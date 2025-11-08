Дорожная перезагрузка: раскрыт масштаб финансирования ремонта дорог в новых регионах

Экономика

До конца текущего года на ремонт дорожного покрытия в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях планируется выделить около 5,4 миллиарда рублей.

Фото: commons.wikimedia.org by Acubens, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ дорога

Данное решение было утверждено распоряжением правительства Российской Федерации.

Государственная финансовая поддержка позволит реализовать программу по восстановлению дорожной сети в указанных четырех регионах в период до 2026 года. В общей сложности планируется капитально отремонтировать не менее 31 километра различных участков дорог.

Вопрос о предоставлении финансовой помощи Донбассу и Новороссии обсуждался на правительственном заседании, состоявшемся 6 ноября, пишет ТАСС.