Дорожная перезагрузка: раскрыт масштаб финансирования ремонта дорог в новых регионах

До конца текущего года на ремонт дорожного покрытия в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях планируется выделить около 5,4 миллиарда рублей.
Данное решение было утверждено распоряжением правительства Российской Федерации.
Государственная финансовая поддержка позволит реализовать программу по восстановлению дорожной сети в указанных четырех регионах в период до 2026 года. В общей сложности планируется капитально отремонтировать не менее 31 километра различных участков дорог.
Вопрос о предоставлении финансовой помощи Донбассу и Новороссии обсуждался на правительственном заседании, состоявшемся 6 ноября, пишет ТАСС.
