Шок-цена за квадрат: сколько теперь стоит загородный дом мечты в Подмосковье

Экономика

За последний год стоимость квадратного метра в таких домах увеличилась на 5% и достигла 119 тысяч.

Таунхаус
Фото: Фотобанк Московской области by Александр Кожохин, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Таунхаус

Главный аналитик "Циан" Алексей Попов поделился с ТАСС данными о динамике цен на частные дома, пригодные для постоянного проживания, в Московской области.

Динамика цен и факторы влияния

Попов отметил, что на рынке загородной недвижимости в регионе наблюдается стабильный, хотя и не быстрый, рост цен. Средняя стоимость домов, подходящих для круглогодичного проживания, выросла с 23,3 до 24 миллионов рублей, что составляет 3%.

Количество выставленных на продажу объектов остается примерно на уровне прошлого года — около 15,2 тысяч. Эксперт подчеркнул, что основной фактор, сдерживающий рынок, — это не недостаток предложений (их объем достаточен для удовлетворения спроса), а высокая стоимость ипотечных кредитов и подорожание стройматериалов.

Продажи и прогнозы

По словам Попова, в текущем году наблюдается небольшое увеличение темпов продаж по сравнению с второй половиной предыдущего года: в среднем 1,5 тысячи сделок в месяц против 1,3 тысячи.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
