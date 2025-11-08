Нефтяные качели: как меняется рыночное настроение после введения санкций против крупных российских компаний

Во вторник утром на азиатских торгах наблюдался рост цен на нефть. Однако в четверг котировки достигли минимальных значений за последние две недели.
Стоимость фьючерсов на нефть марки Brent увеличилась на 17 центов (0,27%) и достигла 63,69 доллара за баррель. Цена на лёгкую американскую нефть WTI поднялась на 18 центов (0,3%) и составила 59,78 доллара за баррель.
Аналитики Haitong Securities отмечают, что введённые США и Великобританией санкции против крупных российских нефтегазовых компаний, а также решение ОПЕК+ относительно заморозки новых объёмов добычи в первом квартале 2025 года, повлияли на рыночные настроения в конце октября.
По данным JP Morgan, с начала года мировое потребление нефти увеличилось на 850 000 баррелей в сутки (по состоянию на 4 ноября), что ниже первоначально прогнозировавшегося роста в 900 000 баррелей в сутки. В связи с этим Саудовская Аравия, мировой лидер по экспорту нефти, снизила цены для своих азиатских клиентов на декабрь, что свидетельствует об избыточном предложении на рынке.
