Нефтяные качели: как меняется рыночное настроение после введения санкций против крупных российских компаний

1:31
Экономика

Во вторник утром на азиатских торгах наблюдался рост цен на нефть. Однако в четверг котировки достигли минимальных значений за последние две недели. 

Экономика
Фото: unsplash.com by Tech Daily is licensed under Free to use under the Unsplash License
Экономика

Текущие показатели

Стоимость фьючерсов на нефть марки Brent увеличилась на 17 центов (0,27%) и достигла 63,69 доллара за баррель. Цена на лёгкую американскую нефть WTI поднялась на 18 центов (0,3%) и составила 59,78 доллара за баррель.

Факторы влияния

Аналитики Haitong Securities отмечают, что введённые США и Великобританией санкции против крупных российских нефтегазовых компаний, а также решение ОПЕК+ относительно заморозки новых объёмов добычи в первом квартале 2025 года, повлияли на рыночные настроения в конце октября.

Спрос и предложение

 По данным JP Morgan, с начала года мировое потребление нефти увеличилось на 850 000 баррелей в сутки (по состоянию на 4 ноября), что ниже первоначально прогнозировавшегося роста в 900 000 баррелей в сутки. В связи с этим Саудовская Аравия, мировой лидер по экспорту нефти, снизила цены для своих азиатских клиентов на декабрь, что свидетельствует об избыточном предложении на рынке.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
