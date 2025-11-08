Списки желаний рулят: как россияне готовятся к Новому году и что это меняет

2:08 Your browser does not support the audio element. Экономика

Приблизительно четверть (25%) российских граждан ощущают большую уверенность при подготовке к Новому году, зная точные предпочтения в подарках своих родных.

Фото: unsplash.com by freestocks.org, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка с покупками

Инструментом такой уверенности становятся списки желаний, что было выявлено в ходе исследования, организованного сетью Fix Price совместно с исследовательским холдингом РОМИР, сообщает Газета. Ru.

Планирование и спонтанность в выборе

Почти пятая часть (19%) участников опроса заранее формируют список подарков, чтобы избежать суеты и нервозности во время покупки. В то же время, 17% опрошенных заявили, что покупают презенты быстро, доверяя интуиции и получая удовольствие от процесса выбора. Мужчины чаще склонны к спонтанным покупкам, в отличие от молодежи (18-24 лет), которые более тщательно подходят к выбору подарка, опасаясь, что он не понравится.

Популярность вишлистов и их причины

Составление списков желаний практикуют 28% россиян, причем среди женщин этот показатель выражен сильнее. Основными причинами для составления вишлистов являются стремление получить желаемое (32%), желание упростить выбор подарка для близких (32%) и предоставление направления для дарителя с сохранением свободы выбора (17%). Для 14% вишлист — это возможность поделиться своими интересами.

Причины отказа от списков желаний

Отказ от составления вишлистов объясняется различными факторами. Значительной части респондентов (23%) кажется неловким просить о подарках. Для аналогичного процента (23%) лучшим подарком являются деньги, особенно среди молодёжи (33%). Для 19% не существует конкретных пожеланий, так как им обычно нравятся подаренные вещи. Важность сюрприза и оригинального подхода дарителя отмечают 18% опрошенных.

В исследовании приняли участие 1500 человек.