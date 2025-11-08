Илон Маск станет ещё богаче: акционеры Tesla одобрили космическую сумму выплат

Экономика

Акционеры Tesla одобрили значительный по объёму компенсационный план для руководителя компании Илона Маска. Суммарная стоимость пакета оценивается почти в 1 триллион долларов, сообщает EADaily.

Фото: flickr.com by Maurizio Pesce, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Илон Маск на заводе Tesla во Фремонте

Рекомендация совета директоров и мнение экспертов

Несмотря на предостережения крупных консалтинговых фирм Glass Lewis и ISS, советовавших акционерам отклонить столь масштабное вознаграждение, совет директоров Tesla призывал поддержать данный план, представленный на рассмотрение в сентябре.

Условия и структура пакета

Пакет, который, вероятнее всего, закрепит за Маском звание самого высокооплачиваемого CEO в мире, предполагает поэтапную передачу акций (12 траншей) при условии достижения компанией ряда амбициозных целей в ближайшие десять лет. Выполнение всех условий позволит Маску увеличить свою долю в Tesla до четверти, что составляет порядка 13% от текущего объема акций.

Целевые показатели и их достижение

Первый транш будет активирован при достижении капитализации в 2 триллиона долларов. Для получения последнего транша Tesla должна увеличить свою стоимость до 8,5 трлн долларов, что более чем в пять раз превышает текущую оценку (1,54 трлн долларов). Помимо финансовых целей, план включает операционные: поставку 20 млн автомобилей, 10 млн подписок на систему FSD, производство 1 млн роботов и начало коммерческой эксплуатации 1 млн беспилотных такси.