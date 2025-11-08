Пошли на уступки? Для венгерской атомной энергетики открывается дверь к чему-то большему

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил по итогам переговоров в Белом доме с президентом США Дональдом Трампом, что Соединённые Штаты намерены полностью отменить санкции, касающиеся строительства атомной электростанции "Пакш-2" в Венгрии. Ранее Вашингтон предоставлял лишь временные исключения из санкционного режима.

По словам Орбана, действие текущих ограничений в отношении "Пакш-2" не будет продлено, и все ранее введенные санкции будут аннулированы. Премьер-министр подчеркнул, что теперь у США нет препятствий для расширения АЭС в Пакше.

Лицензия на строительство получена

Недавно, в начале ноября, проект "Пакш-2" получил разрешение на начало строительных работ.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто ранее сообщал, что после отмены американских санкций новые энергоблоки могут быть введены в строй к середине следующего десятилетия. Реализация проекта позволит Венгрии сократить импорт природного газа примерно на 3,5 миллиарда кубометров в год.

"Пакш" — ключевой элемент энергосистемы Венгрии

Действующая АЭС "Пакш" — единственная атомная станция в Венгрии. Построенная в прошлом веке, она обеспечивает около половины всей электроэнергии страны. Запуск новых блоков удвоит её производственные мощности, сообщает ТАСС.

Российское участие в проекте

В 2014 году Россия и Венгрия достигли соглашения о строительстве двух новых энергоблоков ("Пакш-2") на АЭС "Пакш". Россия должна была предоставить Венгрии кредит в размере до 10 миллиардов евро на реализацию проекта, общая стоимость которого оценивается в 12,5 миллиарда евро.