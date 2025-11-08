Праздничный бюджет на любой кошелёк: сколько стоит корпоратив мечты в ресторанах Омска

Экономика

До Нового года осталось совсем немного времени, и многие компании активно планируют свои корпоративные мероприятия. Бюджеты обычно уже утверждены, и сейчас идёт поиск подходящих заведений и бронирование столиков.

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain новогодний стол

Что предлагают популярные места Омска, изучил gorod55.ru.

Как выяснилось, отпраздновать можно уже с начала декабря, а стоимость варьируется от 2 000 до 7 500 рублей на человека.

"Розы-морозы": программа и депозит

Ресторан на Любинском проспекте расширил период новогодних мероприятий, включив в него даты в середине декабря. В программу входят Дед Мороз и Снегурочка, лотерея, тематическая атмосфера и выступления музыкальных коллективов. Вход бесплатный, но за еду и напитки нужно платить по депозитной системе — 3 500 рублей с человека.

"Nana": грузинский колорит

В ресторане грузинской кухни корпоративы проводятся с середины декабря. Стоимость участия — депозит в размере 2 000 рублей на человека. Специальной программы не предусмотрено, но гостей будет сопровождать грузинская музыка.

"Mishkin&Mishkin": шоу и депозит

Заведение предлагает новогодние вечеринки с 19 декабря. Отдельно оплачивается вход (1500 рублей в выходные и 500 рублей в будни) и угощение (депозит 3000 рублей). В программе — Дед Мороз и Снегурочка, шоу-балет, выступление барменов, развлекательные игры и фотограф. Новогодняя ночь — отдельная история: вход 2000 рублей, угощение 3000 рублей.

"Шато": дорого, но востребовано

В "Шато" корпоративы начинаются с середины декабря. Депозит на еду и напитки — 4000 рублей с человека, программа — еще 3500 рублей. В шоу — Дед Мороз, Снегурочка, балет, вокал, лотерея и ведущий. Несмотря на высокую стоимость, места пользуются спросом.

"Малибу" и "Кантанелло": разные подходы

В "Малибу" угощение стоит дешевле, чем в "Шато", а программа — 2000 рублей. В "Кантанелло" предлагают вип-зал без депозитной системы, но с предоплатой.

"Birliman" и "Шинок": разнообразие цен

В "Birliman" корпоративы начинаются раньше всех, а цены варьируются в зависимости от программы и даты. В "Шинке" фиксированная плата за вход и угощение.

"Хуторок" и "Джованни": альтернативные варианты

В "Хуторке" цена зависит от дня недели и программы. В "Джованни" можно отметить Новый год в грузинском стиле без специальной программы.

Выбор остаётся за посетителями.