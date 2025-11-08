Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Евросоюз в тисках: неудача с активами РФ обернётся катастрофой для стран ЕС

Экономика

Странам Евросоюза грозят финансовые издержки в случае неудачи с российскими активами. Если план по использованию 140 миллиардов евро из замороженных активов Центробанка России для помощи Украине не осуществится, то бремя выплаты процентов по кредиту ляжет на плечи стран-членов ЕС.

Фото: commons.wikimedia.org by Santeri Viinamäki, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Предупреждение Еврокомиссии

В случае отсутствия консенсуса по предоставлению Украине кредитного пакета в размере 140 миллиардов евро, Еврокомиссия предупреждает, что европейским государствам придется ежегодно выделять до 5,6 миллиардов евро на выплату процентов, сообщает Газета.Ru со ссылкой на Financial Times.

Финансовое бремя для отдельных стран

Согласно информации издания, в подобном развитии событий Италия будет обязана вносить 675 миллионов евро ежегодно, а вклад Бельгии составит около 200 миллионов евро в год.

Позиция Бельгии

Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер еще в октябре выразил несогласие с конфискацией активов России без предварительного распределения рисков между странами ЕС. Он подчеркнул, что практика неприкосновенности замороженных активов соблюдалась даже во времена Второй мировой войны.

Euroclear против экспроприации

Основная часть замороженных в Европе российских активов, превышающая 200 миллиардов евро, находится в бельгийском депозитарии Euroclear, который неоднократно выражал свою позицию против изъятия этих средств.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
