Евросоюз в тисках: неудача с активами РФ обернётся катастрофой для стран ЕС

Странам Евросоюза грозят финансовые издержки в случае неудачи с российскими активами. Если план по использованию 140 миллиардов евро из замороженных активов Центробанка России для помощи Украине не осуществится, то бремя выплаты процентов по кредиту ляжет на плечи стран-членов ЕС.
В случае отсутствия консенсуса по предоставлению Украине кредитного пакета в размере 140 миллиардов евро, Еврокомиссия предупреждает, что европейским государствам придется ежегодно выделять до 5,6 миллиардов евро на выплату процентов, сообщает Газета.Ru со ссылкой на Financial Times.
Согласно информации издания, в подобном развитии событий Италия будет обязана вносить 675 миллионов евро ежегодно, а вклад Бельгии составит около 200 миллионов евро в год.
Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер еще в октябре выразил несогласие с конфискацией активов России без предварительного распределения рисков между странами ЕС. Он подчеркнул, что практика неприкосновенности замороженных активов соблюдалась даже во времена Второй мировой войны.
Основная часть замороженных в Европе российских активов, превышающая 200 миллиардов евро, находится в бельгийском депозитарии Euroclear, который неоднократно выражал свою позицию против изъятия этих средств.
