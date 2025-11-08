Обеспечены на два века: что таит в себе новое нефтяное месторождение от Татнефти

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:13
Экономика

В Северо-Западной части Прикамья специалисты компании "Татнефть" обнаружили новое нефтяное месторождение, потенциальный объём которого оценивается приблизительно в 500 тысяч тонн.

Добыча нефти
Фото: Wikipedia by Aliev-Rage11, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Добыча нефти

Детали обнаружения

Новое месторождение было найдено во время исследования одной из скважин Первомайского участка. Изначально группа исследовала структуру неантиклинальных ловушек — геологических образований, где обычно скапливается нефть и газ. Однако, переориентировавшись на участки, не рассматриваемые ранее как перспективные, специалисты начали изучение елхово-радаевского горизонта в северной части Нижнекамской впадины, сообщает  inkazan.ru.

Анализ одной из скважин Первомайского месторождения показал наличие остаточной нефтенасыщенности, частично замещенной водой. Тем не менее, исследования выявили устойчивый приток чистой нефти из елховских отложений в объеме около восьми тонн в сутки. Полученные данные позволили проектировщикам выделить ряд перспективных зон для проведения дальнейших разведочных работ и пробной эксплуатации.

Нефтяная отрасль Татарстана

Нефтяная промышленность в Татарстане начала развиваться в период Великой Отечественной войны, начиная с освоения Шугуровского месторождения в 1943 году.

На сегодняшний день республика обладает ресурсами около двухсот нефтяных месторождений, среди которых выделяется гигантское месторождение Ромашкино, а также Новоелховское, Саусбашское и Бавлинское.

В 2024 году "Татнефть" открыла два новых месторождения в Татарстане и Самарской области, увеличив запасы на 27 млн тонн. Однако общий годовой объем добычи составил 33,8 млн тонн, а глубокой переработке подверглось более 24 млн тонн.

Руководство "Татнефти" заявляет, что при текущих объемах добычи компания обеспечена нефтяными ресурсами более чем на 200 лет.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
