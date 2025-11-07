Наследство с сюрпризом: что ждёт правопреемников после вступления в силу обновлённых норм

С 24 ноября 2025 года вступают в силу поправки к Основам законодательства РФ о нотариате (согласно Федеральному закону № 407-ФЗ от 23.11.2024). Теперь нотариусы будут нести дополнительную ответственность при оформлении наследственных дел. По словам юриста Светланы Стрежнёвой, имущество, имущественные права и обязательства, принадлежавшие умершему на момент открытия наследства, входят в его состав (ст. 1112 ГК РФ).
Юрист подчеркнула, что наследники, принявшие наследство, несут солидарную ответственность по долгам наследодателя (ст. 1175 ГК РФ).
"Для решения вопроса о принятии наследства имеет значение размер долговых обязательств умершего в силу того, что наследство частично принять нельзя", — отметила Стрежнёва.
Согласно статье 61.1 Основ законодательства РФ о нотариате (вступающей в силу 24.11.2025), нотариус обязан в течение трёх рабочих дней с момента открытия наследственного дела запрашивать информацию о бюро кредитных историй наследодателя через Центральный каталог кредитных историй, сообщает ИА RuNews24.ru.
Запросы будут отправляться в электронном виде через единую информационную систему нотариата, как это определено в статье 13 Федерального закона № 218-ФЗ от 30.12.2004 "О кредитных историях". Ответы от Центрального каталога кредитных историй и бюро кредитных историй должны поступать также в электронном формате через эту систему в течение трёх рабочих дней, и за эти запросы не потребуется дополнительная плата.
Нотариус также обязан в течение трёх рабочих дней после получения ответа на запрос уведомлять наследников:
Светлана Стрежнёва пояснила, что наследники, подавшие заявление нотариусу, будут получать письменные уведомления по известному месту жительства или электронной почте, либо будут ознакомлены с информацией лично.
Пейзаж осенней тайги Красноярского края в последние недели напоминает декорацию к тревожной хронике. В тех же местах, где месяц ищут без вести пропавшую семью Усольцевых, обнаружили тело 54-летнего рыбака Станислава.