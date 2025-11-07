Наследство с сюрпризом: что ждёт правопреемников после вступления в силу обновлённых норм

С 24 ноября 2025 года вступают в силу поправки к Основам законодательства РФ о нотариате (согласно Федеральному закону № 407-ФЗ от 23.11.2024). Теперь нотариусы будут нести дополнительную ответственность при оформлении наследственных дел. По словам юриста Светланы Стрежнёвой, имущество, имущественные права и обязательства, принадлежавшие умершему на момент открытия наследства, входят в его состав (ст. 1112 ГК РФ).

Выявление кредитных обязательств наследодателя

Юрист подчеркнула, что наследники, принявшие наследство, несут солидарную ответственность по долгам наследодателя (ст. 1175 ГК РФ).

"Для решения вопроса о принятии наследства имеет значение размер долговых обязательств умершего в силу того, что наследство частично принять нельзя", — отметила Стрежнёва.

Согласно статье 61.1 Основ законодательства РФ о нотариате (вступающей в силу 24.11.2025), нотариус обязан в течение трёх рабочих дней с момента открытия наследственного дела запрашивать информацию о бюро кредитных историй наследодателя через Центральный каталог кредитных историй, сообщает ИА RuNews24.ru.

Электронный обмен данными и уведомление наследников

Запросы будут отправляться в электронном виде через единую информационную систему нотариата, как это определено в статье 13 Федерального закона № 218-ФЗ от 30.12.2004 "О кредитных историях". Ответы от Центрального каталога кредитных историй и бюро кредитных историй должны поступать также в электронном формате через эту систему в течение трёх рабочих дней, и за эти запросы не потребуется дополнительная плата.

Нотариус также обязан в течение трёх рабочих дней после получения ответа на запрос уведомлять наследников:

об отсутствии кредитной истории или неисполненных долговых обязательств у наследодателя;

о наличии долгов и их размере;

о любых других неисполненных долговых обязательствах, обнаруженных нотариусом из других источников.

Светлана Стрежнёва пояснила, что наследники, подавшие заявление нотариусу, будут получать письменные уведомления по известному месту жительства или электронной почте, либо будут ознакомлены с информацией лично.